... leta 2016 je Hrastničan Peter Kauzer na brazilskih brzicah postal olimpijski podprvak v kajaku na divjih vodah in tako ponovil uspeh Andraža Vehovarja iz leta 1996. V finalni vožnji je zaostal edino za Britancem Josephom Clarkom.

… leta 1999 so mariborski nogometaši igrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. V gosteh pri Lyonu, v moštvu so imeli tudi brazilskega zvezdnika Sonnyja Andersona, so se dobro upirali favoriziranim Francozom in na koncu tekme uspeli zadeti.

Nogometaši Maribora so se v sezoni 1999/2000 prvič prebili v skupinski del lige prvakov. Foto: Guliver/Getty Images

Ob vrnitvi v domovino jih je na mariborskem letališču pričakalo tri tisoč navijačev.

Akcijo v 89. minuti je začel mladi Martin Pregelj, kateremu je francoski vratar Gregory Coupet strel ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravil Dalibor Filipovič in Maribor je imel pred povratno tekmo odlično izhodišče.

Varovanci Bojana Prašnikarja so odlično odigrali tudi doma v Ljudskem vrtu in slavili z 2:0 (zadela sta Ante Simundža in Stipe Balajić) ter se prvič uvrstili v elitno ligo prvakov.

Mariborčani so takrat postali šele četrto moštvo s področja nekdanje Jugoslavije, ki se jim je po razpadu skupne države uspelo uvrstiti v skupinski del lige prvakov. Pred njimi so to bili še beograjski Partizan, zagrebški Dinamo in splitski Hajduk.

Zgodilo se je …

Leta 1983 je na prijateljski tekmi proti Norveški v Oslu (0:0) prvič za Romunijo nastopil najboljši romunski nogometaš vseh časov George Hagi, ki je za izbrano vrsto nastopil 125-krat (drugi na večni lestvici) in zabil 35 golov (rekorder).

Leta 1995 je ukrajinska atletinja Inesa Kravec postavila rekord v troskoku v Göteborgu. Njena rekordna znamka, ki velja še danes, je znašala 15 metrov in pol.

Leta 1997 je slovenski veslač Luka Špik postal mladinski svetovni prvak na prvenstvu v Hazenwinklu v Belgiji v skifu.

Leta 1997 je Ukrajinec Sergej Bubka osvojil šesto zlato medaljo na svetovnih prvenstvih v skoku s palico.

Leta 2003 je bil odprt štadion City of Manchester, na katerem tekme igra angleški prvoligaš Manchester City. Štadion sprejme 47.726 navijačev.

Leta 2006 so Domžale na prvi tekmi 2. predkroga pokala UEFA igrale proti Hapoelu Tel Avivu na nevtralnem igrišču v Tilburgu pred praznimi tribunami in zmagale z 2:1. Oba gola za Domžalčane je prispeval Zlatan Ljubijankić. Na povratni tekmi so Izraelci šokirali slovenskega podprvaka in zmagali s 3:0 ter se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Na isti dan je v istem tekmovanju Maribor gostoval v Beogradu pri Partizanu in izgubil z 1:2 Edini gol za Štajerce je zabil Rene Mihelič, na povratni tekmi pa je bilo 1:1 in napredovanja so se veselili Srbi.

Rodili so se …

1971 – nekdanji irski nogometaš, zdaj pa trener Roy Keane

1973 – nekdanji argentinski nogometaš Javier Zanetti

1973 – nekdanja ameriška teniška igralka Lisa Raymond

1975 - nekdanji slovenski biatlonec Janez Marič

1978 – nekdanji ameriški košarkar Marcus Fizer

1989 – izraelski nogometaš Ben Sahar

1993 – ameriški košarkar Andre Drummond