Vrhovno sodišče je odložilo izvršitev pravnomočne zaporne kazni, izrečene nekdanjemu županu Gornjih Petrovcev Francu Šlihthuberju. V postopku zahteve za varstvo zakonitosti je namreč vrhovno sodišče ugodilo predlogu obsojenega za odložitev izvršitve pravnomočne sodbe, so za STA pojasnili na mariborskem višjem sodišču.

Kot so še zapisali v pojasnilu, je Okrožno sodišče v Murski Soboti 4. septembra zavrnilo Šlihthuberjev predlog, naj se mu 14-mesečna zaporna kazen nadomesti z delom v splošno korist oziroma z vikend zaporom, obsojeni pa je se na ta sklep pritožil.

Pritožba je bila 16. oktobra predložena višjemu sodišču v Mariboru, ki pa je še ni obravnavalo, ker je vrhovno sodišče 15. oktobra odložilo izvršitev pravnomočne sodbe murskosoboškega sodišča, potrjene na višjem sodišču. Odločitev je vrhovno sodišče sprejelo v okviru postopka zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil obsojeni.

Poplačeval je upnike

Šlihthuber je bil decembra lani obsojen na 14-mesečno zaporno kazen za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom, ker je prednostno, po lastnem izboru, poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem druge oškodoval.

Ker je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, bi mu moral v skladu z zakonodajo prenehati županski mandat. Postopek prenehanja mandata pa se je zavlekel, med drugim zato, ker občinski svet dalj časa o tem ni odločal, čeprav je Okrožno sodišče v Murski Soboti občino in svetnike o pravnomočnosti sodbe uradno obvestilo sredi septembra.

Občinski svet je nato ugotovitveni sklep o prenehanju mandata sprejel 10. oktobra.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pred dnevi sporočila, da je končala postopek predhodnega preizkusa v zvezi z (ne)prenehanjem županskega mandata Šlihthuberja. Postopek je bil sprožen septembra, ko je KPK prejela vprašanje, zakaj občinski svet županu ni prenehal mandata.

Ker je občinski svet 10. oktobra sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju županskega mandata, je KPK presodila, da ni bilo kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek končal. KPK tudi ni zaznala nezakonitih vplivov na delovanje svetnikov.