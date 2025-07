Šlihthuber je bil zaradi oškodovanja upnikov pravnomočno obsojen na 14 mesecev zaporne kazni, a je vložil predlog za alternativno prestajanje kazni, zato je izvršitev izrečene kazni odložena do pravnomočne rešitve predloga.

Namestnica začasnega predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalija Goldinskij Husar je danes za STA pojasnila, da sodišče o predlogu za alternativno prestajanje kazni še ni odločilo, saj za odločanje še niso izpolnjeni pogoji. "O predlogu se je najprej opredelilo okrožno državno tožilstvo, katerega mnenje je posredovano obsojencu, ki sme podati odgovor. Sodišče bo tako o predlogu odločilo po prejemu odgovora oziroma izteka roka za odgovor," je navedla.

Župan predlaga alternativno izvršitev kazni z delom v splošno korist oziroma z vikend zaporom, če prvo ni mogoče.

Obračunal z mediji

Iz zakona o lokalni samoupravi izhaja, da županu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev. A to se ne zgodi samodejno. Na ministrstvu za javno upravo so v začetku julija za STA pojasnili, da mora občinski svet sprejeti ugotovitveni sklep o prenehanju mandata župana in občinsko volilno komisijo pozvati, da začne postopek nadomestnih volitev.

Prva seja občinskega sveta po pravnomočnosti sodbe je bila sklicana v petek. Sklical jo je župan, a nanjo ni uvrstil tega ugotovitvenega sklepa. Zato so po poročanju časnika Vestnik to storili svetniki Dejan Sobjak (NSi), Boštjan Šušlec (SDS) in Bojan Potočnik (Lista za napredek Občine Gornji Petrovci).

Kot poroča Vestnik, je Šlihthuber takšen predlog zavrnil in pri tem obračunal z mediji, češ da so "vse zgodbe lažne". Svetnikom je predlagal, da predlog trojice zavrnejo in mu omogočijo vladanje vsaj še do občinskega praznika, ki ga občina praznuje 18. avgusta, in nato do naslednje redne seje. Na tisti seji naj bi med drugim podal poročilo o doseženem v času svojega vodenja občine in predlog rebalansa občinskega proračuna. Na tej seji naj bi, kot je obljubil, "častno odstopil ali pa ga bo občinski svet častno razrešil".

Vztraja, da je bil obdolžen po krivem

Občinski svet se je, razen omenjene trojice, strinjal z županovim predlogom, da predlog zavrnejo in Šlihthuberju omogočijo "častno slovo" na naslednji redni seji. Svetniki, med drugim podžupan Ernest Kerčmar, ki bo nato do volitev vskočil v županske čevlje, so takšno odločitev opravičevali s tem, da "uradno niso seznanjeni s sodbo", še poroča Vestnik.

Decembra lani je Okrožno sodišče v Murski Soboti zoper Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja izdalo obsodilno kazensko sodbo. Odločilo je, da je Šlihthuber storil kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, s tem ko je prednostno po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža. To je imelo poslovni račun blokiran že od leta 2010, račune podjetja prek asignacijskih pogodb pa je petrovska občina poravnavala še nadaljnjih sedem let, ko je podjetje šlo tudi uradno v stečaj. Sezname upnikov, ki so jih nato poplačevali po županovem izboru, so pripravljali v podjetju. Upnikom, ki niso bili izbrani in poplačani, je bilo po ocenah sodišča storjene za milijon evrov škode.

Obdolženima je sodnica izrekla štirinajstmesečno zaporno kazen, ki pa jo bo Kuhar lahko odslužil z delom v splošno korist oziroma v korist družbe. Pritožbo na izrečeno kazen so podali tožilstvo in oba obtoženca, višje sodišče v Mariboru pa je potrdilo obsodilno sodbo. Šlihthuber vztraja, da je bil obdolžen po krivem.