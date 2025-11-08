Sobota, 8. 11. 2025, 21.32
1 minuta
Italijansko prvenstvo, 11. krog
V živo: Milan lahko skoči na vrh, Juventus le do točke na mestnem derbiju
V enajstem krogu italijanskega prvenstva AC Milan pravkar gostuje pri Parmi Tjaša Begića (začel je na klopi za rezerviste), kjer lahko vsaj začasno pride na prvo mesto. Alexis Saelemaekers je Milančane v vodstvo popeljal v 12. minuti, dobrih deset minut pozneje je vodstvo z uspešno izvedeno 11-metrovko podvojil Rafael Leao. Gostitelji so v sodnikovem dodatku prvega polčasa z golom Adriana Bernabeja znižali na 2:1. Juventus je na mestnem derbiju remiziral s Torinom (0:0), brez golov sta se v soboto razšla tudi Como in Cagliari ter Lecce in Verona. Napoli bo v nedeljo gostoval pri Bologni, Inter čaka test proti Laziu, Udinese s Sandijem Lovrićem pa bo gostoval v italijanski prestolnici pri Romi.
Italijansko prvenstvo, 11. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
4 – Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Paz (Como), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
3 – Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Udinese)
...