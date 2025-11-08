Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., Š. L.

Sobota,
8. 11. 2025,
21.32

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sobota, 8. 11. 2025, 21.32

1 minuta

Italijansko prvenstvo, 11. krog

V živo: Milan lahko skoči na vrh, Juventus le do točke na mestnem derbiju

Pe. M., Š. L.

AC Milan | Milan lahko vsaj začasno prevzame vodstvo. | Foto Reuters

Milan lahko vsaj začasno prevzame vodstvo.

Foto: Reuters

V enajstem krogu italijanskega prvenstva AC Milan pravkar gostuje pri Parmi Tjaša Begića (začel je na klopi za rezerviste), kjer lahko vsaj začasno pride na prvo mesto. Alexis Saelemaekers je Milančane v vodstvo popeljal v 12. minuti, dobrih deset minut pozneje je vodstvo z uspešno izvedeno 11-metrovko podvojil Rafael Leao. Gostitelji so v sodnikovem dodatku prvega polčasa z golom Adriana Bernabeja znižali na 2:1. Juventus je na mestnem derbiju remiziral s Torinom (0:0), brez golov sta se v soboto razšla tudi Como in Cagliari ter Lecce in Verona. Napoli bo v nedeljo gostoval pri Bologni, Inter čaka test proti Laziu, Udinese s Sandijem Lovrićem pa bo gostoval v italijanski prestolnici pri Romi.

Manchester City, Erling Haaland
Sportal Sprehod Man Cityja, spodrsljaja Barcelone in Chelseaja, Inter ostaja stoodstoten

Italijansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

5 – Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
– Anguissa (Napoli), Bonazzoli (Cremonese), Castro (Bologna), De Bruyne (Napoli), Leao (Milan), Paz (Como), Pulisic (Milan), Simeone (Torino)
– Bonny (Inter), Cancellieri (Lazio), Davis (Udinese), Martinez (Inter), Pinamonti (Sassuolo), Soule (Roma), Thuram (Inter), Vlahović (Juventus), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Udinese)
...

 
