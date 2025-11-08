V živo: Milan lahko skoči na vrh, Juventus le do točke na mestnem derbiju

V enajstem krogu italijanskega prvenstva AC Milan pravkar gostuje pri Parmi Tjaša Begića (začel je na klopi za rezerviste), kjer lahko vsaj začasno pride na prvo mesto. Alexis Saelemaekers je Milančane v vodstvo popeljal v 12. minuti, dobrih deset minut pozneje je vodstvo z uspešno izvedeno 11-metrovko podvojil Rafael Leao. Gostitelji so v sodnikovem dodatku prvega polčasa z golom Adriana Bernabeja znižali na 2:1. Juventus je na mestnem derbiju remiziral s Torinom (0:0), brez golov sta se v soboto razšla tudi Como in Cagliari ter Lecce in Verona. Napoli bo v nedeljo gostoval pri Bologni, Inter čaka test proti Laziu, Udinese s Sandijem Lovrićem pa bo gostoval v italijanski prestolnici pri Romi.