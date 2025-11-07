Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
7. 11. 2025,
16.23

Vanoli prevzel vodenje Fiorentine

Paolo Vanoli bo vodil Fiorentino.

Paolo Vanoli bo vodil Fiorentino.

Foto: Guliverimage

Italijanski strokovnjak Paolo Vanoli je novi trener Fiorentine, je italijanski nogometni prvoligaš sporočil na spletni strani. Triinpetdesetletnik iz Vareseja je nazadnje sedel na klopi Torina, od katerega se je poslovil ob koncu prejšnje sezone.

Vanoli je trenersko kariero začel v mlajših selekcijah italijanske reprezentance, kot pomočnik pa je deloval tudi pri Chelseaju. Nazadnje je deloval pri Torinu in na 40 tekmah zabeležil 11 zmag in 14 remijev. Pred tem je bil še na čelu Venezie in Spartaka iz Moskve.

Zdaj bo reševal moštvo iz Firenc, ki je po zelo slabem začetku sezone povsem na dnu lestvice italijanskega prvenstva. Na desetih tekmah je viola zbrala le štiri remije ob šestih porazih.

Bolje ji gre v konferenčni ligi, kjer po treh tekmah zaseda osmo mesto na ligaški razpredelnici po dveh zmagah in porazu.

V pretekli sezoni je Fiorentina zasedla šesto mesto v serie A, v konferenčni ligi pa je morala v polfinalu priznati premoč Betisu. Pred tem je v četrtfinalu po tesnem razpletu izločila Celje.

Vanoli je sicer mlajši brat Rodolfa Vanolija, ki je pečat pustil tudi v slovenski ligi. V treh različnih obdobjih je vodil Koper (2012-2014, 2015, 2021), leta 2016 pa je bil tudi na klopi Olimpije.

