Derbi v Torinu, Roma si želi skoka na vrh

V sobotnem sporedu italijanske serie A bo v ospredju večerni obračun med Juventusom in Romo, ki bi se z morebitno zmago izenačila na prvem mestu z vodilnim Interjem. Juventus in Roma sta na lestvici na četrtem in petem mestu, ločijo ju štiri točke. V nedeljo bo Udinese s Sandijem Lovrićem na delu pri Fiorentini, Atalanto čaka gostovanje pri Genoi.