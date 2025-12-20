Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
20. 12. 2025,
9.52

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Roma Napoli AC Milan Inter Parma Tjaš Begić Udinese Sandi Lovrič Juventus italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 20. 12. 2025, 9.52

1 ura, 2 minuti

Italijansko prvenstvo, 16. krog

Derbi v Torinu, Roma si želi skoka na vrh

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Napoli : Juventus | Juventus bo danes gostil Romo. | Foto Reuters

Juventus bo danes gostil Romo.

Foto: Reuters

V sobotnem sporedu italijanske serie A bo v ospredju večerni obračun med Juventusom in Romo, ki bi se z morebitno zmago izenačila na prvem mestu z vodilnim Interjem. Juventus in Roma sta na lestvici na četrtem in petem mestu, ločijo ju štiri točke. V nedeljo bo Udinese s Sandijem Lovrićem na delu pri Fiorentini, Atalanto čaka gostovanje pri Genoi.

Bologna superpokal polfinale
Sportal Bologna po 11-metrovkah v finale z Napolijem

Štiri tekme bodo zaradi italijanskega superpokala na sporedu šele 14. in 15. januarja. Takrat bo med drugim Napoli gostil Parmo Tjaša Begića, Inter se bo srečal z Leccejem, Milan pa se bo mudil pri Comu.

Italijansko prvenstvo, 16. krog:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

8 - Martinez (Inter)
7 -  Pulisic (Milan)
– Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna)
5 – Bonazzoli (Cremonese), Leao (Milan), Paz (Como), Scamacca (Atalanta), Yildiz (Juventus)
...

Zlatan Ibrahimović
Sportal Sin švedske legende podpisal za Milan
Roma Napoli AC Milan Inter Parma Tjaš Begić Udinese Sandi Lovrič Juventus italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.