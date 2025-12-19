Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ibrahimovićev sin Vincent podpisal pogodbo za AC Milan

Zlatan Ibrahimović | Foto Reuters

Foto: Reuters

Sin švedskega nogometnega velezvezdnika Zlatana Ibrahimovića, 17-letni Vincent Zlatan Seger Ibrahimović, je svojo prvo poklicno pogodbo podpisal s klubom iz Milana Milanom, so objavili rossoneri, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pri AC Milanu je v vlogi svetovalca uprave njegov zvezdniški oče Zlatan Ibrahimović.

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimović je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z Milanom. Vezist, rojen leta 2008, bo vključen v projekt Milan Futuro. Gre za nogometno akademijo, namenjeno rasti in razvoju mladih talentov," so sporočili pri Milanu.

Ibrahimović starejši je za lombardijsko zasedbo igral v sezonah od 2010 do 2012 in od 2020 do 2023. Za sloviti italijanski klub je odigral 163 tekem in dosegel 93 golov.

Ibrakadabra je igral tudi za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, PSG, Manchester United in LA Galaxy.

Od decembra 2023 je Ibrahimović svetovalec ameriških lastnikov AC Milana, RedBird Capital.

Poleg Vincenta je član Milana tudi Zlatanov najstarejši sin, 19-letni Maksimilijan.

