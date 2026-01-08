Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

8. 1. 2026,
12.57

Četrtek, 8. 1. 2026, 12.57

Za teniške igralce manj obveznih turnirjev

Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vodstvo združenja poklicnih teniških igralcev ATP je v dogovoru s tekmovalci doseglo manjši kompromis glede števila obveznih turnirjev v sezoni. Številni igralci na najvišji ravni so bili v zadnjih mesecih vse bolj kritični do prevelikega števila obveznih turnirjev. Med njimi sta bila tudi Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz.

Vodstvo ATP je v današnji izjavi za javnost sporočilo, da bo zmanjšalo število obveznih turnirjev serije ATP 500 s pet na štiri, za točke na lestvici ATP pa bo odslej štelo največ 18 in ne več 19 turnirjev. S tem želi ATP "ustvariti več fleksibilnosti v koledarju igralcev".

Tenisači v najboljši trideseterici morajo, če niso poškodovani, odigrati vse štiri turnirje za grand slam, devet turnirjev serije masters in štiri turnirje ATP 500. Ob tem morajo ob uvrstitvi med najboljših osem odigrati tudi zaključni turnir.

Številka ena moškega tenisa Alcaraz je v lanski sezoni odigral 80 dvobojev in jih 71 dobil. Sinner pa je v letih 2023 in 2024 odigral po 79 obračunov, leta 2024 jih je dobil 73.

Jannik Sinner | Foto: Reuters Foto: Reuters

Čeprav so nekateri tenisači javno kritizirali vodstvo ATP, so igrali tudi dobičkonosne ekshibicijske turnirje po svetu. Med drugim se bosta Alcaraz in Sinner v soboto pomerila na ekshibiciji v Južni Koreji.

ATP je sicer sprejela tudi dodatne kompromise glede točkovanj za lestvico ATP v primeru izrednih družinskih razmer (rojstev otrok, posvojitev ...), obenem pa sporočila, da bodo morali biti turnirji ATP 500 od letos podprti s tako imenovanim Varom (ogled počasnega posnetka), od leta 2027 pa bodo morali to tehnologijo uvesti tudi turnirji serije ATP 250.

Že pred časom je vodstvo ATP uvedlo pravilo glede ekstremnega vremena oziroma vročine.

