ZDA kljub porazu Coco Gauff v četrtfinale pokala United

Ameriška teniška reprezentanca, ki brani naslov, je na pokalu United v Avstraliji prišla še do druge zmage. Tokrat so Američani v skupini A v Perthu z 2:1 premagali Španijo in si priigrali četrtfinale.

Tako kot proti Argentini pred dvema dnevoma so imeli Američani tudi tokrat nekaj nepričakovanih težav, saj je svoj posamični dvoboj izgubila četrta igralka sveta Coco Gauff. S 6:1, 6:7 (3) in 6:0 jo je ugnala Jessica Bouzas Maneiro za svojo sploh prvo zmago proti igralkam iz prve svetovne peterice.

Taylor Fritz, četrti igralec sveta ima sicer nekaj težav s kolenom, je nato izid izenačil po svoji posamični zmagi proti Jaumeju Munarju, Gauff, ki je do danes dobila vse svoje posamične dvoboje na tem pokalu, pa se je nato skupaj s Christianom Harrisonom oddolžila v mešanih dvojicah, ko sta s 7:6 (5) in 6:0 odpravila Ivonne Cavalle-Reimers in Iniga Cervantesa.

V Perthu sta v skupini E igrali še Grčija in Velika Britanija, z 2:0 so po zmagah Stefanosa Cicipasa in Marie Sakari slavili Grki in tudi z dvema zmagama prišli med osem.

V Perthu si je že pred tem v skupini C četrtfinale priigrala Švica v družbi Italije in Francije.

V Sydneyju pa je v skupini F tretji igralec s svetovne lestvice Alexander Zverev izgubil proti Hubertu Hurkaczu s 3:6 in 4:6. Slednji je tako popeljal Poljsko na pot slavja proti Nemčiji. Poljaki, ki jih čaka še boj z Nizozemci, so nato dejansko zmagali s 3:0, ko je svoje delo z nekaj težavami po treh nizih opravila tudi Iga Swiatek proti Evi Lys, Poljska pa je dobila tudi mešane dvojice.

Češka je v Sydneyju v skupini D s 3:0 odpravila Norveško, Barbora Krejčikova je slavila tako posamično kot v mešanih dvojicah z Adamom Pavlasekom, svoj delež pa je dodal še Jakub Menšik z zmago proti Casperju Ruudu. Norvežani so že izpadli iz boja za četrtfinale, Čehi pa se bodo zanj merili z Avstralci.

V četrtfinale napredujejo zmagovalke skupin ter po ena najboljša reprezentanca z vsakega prizorišča. Polfinalna dvoboja in finale bodo v Sydneyju.

Na turnirju United sicer nastopa 18 ekip, razdeljenih v šest skupin, ki tekmujejo v Perthu in Sydneyju. Vsak dvoboj je sestavljen z moško in žensko partijo ter igro mešanih parov.

Nagradni sklad pokala United, ki je za večino igralcev in igralk prvi pripravljalni turnir za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu od 12. januarja do 1. februarja, ima nagradni sklad dobrih deset milijonov evrov.