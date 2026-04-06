Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
10.27

Osveženo pred

9 minut

Alexander Zverev Novak Đoković Jannik Sinner Carlos Alcaraz tenis

Lestvici ATP in WTA

Alcaraz in Sinner ostajata v svojem razredu

Jannik Sinner Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz in Jannik Sinner ohranjata prepričljivo prednost pred zasledovalci. | Foto Reuters

Najnovejša teniška jakostna lestvica ATP je postregla le z minimalnimi spremembami. V deseterici sta osmo in deveto mesto zamenjala Američana Ben Shelton in Taylor Fritz. Prepričljivo vodstvo ohranjata Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner, ki imata skupaj več točk kot zasledovalci na naslednjih petih mestih.

Rafael Jodar
Sportal Španski najstnik do prvenca, presenečenje v Charlestonu

Carlosu Alcarazu in Janniku Sinnerju sledijo Nemec Alexander Zverev, Srb Novak Đoković, Italijan Lorenzo Musetti, Avstralec Alex de Minaur in Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz in Rus Danil Medvedjev.

Američan Tommy Paul, ki je ponoči slavil v Houstonu, je z zmago pridobil tri mesta in je po novem 19. Zmagovalec Bukarešte Argentinec Mariano Navone je pridobil 18 mest in je 42., Španec Rafael Jodar pa je po zmagi v Marakešu napredoval za 32. mest in je 57.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je z novimi sedmimi točkami pridobil 30 mest in je zdaj 479. igralec sveta. Med 1000 najboljšimi sta še Filip Jeff Planinšek na 556. in Žiga Šeško na 997. mestu.

Lestvica ATP (6. april):

1. Carlos Alcaraz (Špa)            13.590
2. Jannik Sinner (Ita)             12.400
3. Alexander Zverev (Nem)            5205
4. Novak Đoković (Srb)               4720
5. Lorenzo Musetti (Ita)             4265
6. Alex de Minaur (Avs)              4095
7. Felix Auger-Aliassime (Kan)       4000
8. Ben Shelton (ZDA)                 3900
9. Taylor Fritz (ZDA)                3870
 10. Danil Medvedjev (Rus)             3610
...
479. (509) Bor Artnak (Slo)                    90
556. (556) Filip Jeff Planinšek (Slo)          70
997. (988) Žiga Šeško (Slo)                    17
...

Deseterica WTA nespremenjena

Najnovejša jakostna lestvica WTA med teniškimi igralkami v prvi deseterici ni prinesla sprememb. Še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino in Američanko Coco Gauff. Od Slovenk je najvišje Veronika Erjavec na 99. mestu.

Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA. | Foto: Reuters Arina Sabalenka še naprej vodi na lestvici WTA. Foto: Reuters

Med najboljšimi 500 igralkami na svetu so iz slovenskega tabora še Kaja Juvan na 105. mestu, 128. Tamara Zidanšek, 269. Polona Hercog in 379. Dalila Jakupović.

Največji skok na lestvici je uspel Rusinji Juliji Starodubcevi, ki jo je v Charlestonu šele v finalu ustavila peta igralka sveta Jessica Pegula. Starodubceva je pridobila 36 mest in je 53. igralka sveta. Zmagovalka Bukarešte Čehinja Marie Bouzkova je napredovala 10 mest in je 24.

Lestvica WTA (6.  april):

1. Arina Sabalenka (Blr)        11.025
2. Jelena Ribakina (Kaz)          8108
3. Coco Gauff (ZDA)               7278
4. Iga Swiatek (Pol)              7263
5. Jessica Pegula (ZDA)           6243
6. Amanda Anisimova (ZDA)         5995
7. Elina Svitolina (Ukr)          3965
8. Jasmine Paolini (Ita)          3907
9. Victoria Mboko (Kan)           3531
10. Mira Andrejeva (Rus)           3121
...
99. (100) Veronika Erjavec (Slo)          786
105. (104) Kaja Juvan (Slo)                762
128. (127) Tamara Zidanšek (Slo)           610
269. (270) Polona Hercog (Slo)             252
379. (382) Dalila Jakupović (Slo)          162
... 

