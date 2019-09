Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 2010 je v prometni nesreči na treningu na gozdni poti na Plavškem rovtu pri Jesenicah umrl ultramaratonski kolesar Jure Robič.

Rodil se je 10. aprila 1965 na Jesenicah. Kolesarsko kariero je začel v klubu Lip Bled, nadaljeval pa jo je v novomeški Krki in kranjski Savi. Med letoma 1988 in 1994 je bil član državne reprezentance in državni prvak, nato se je lotil ultramaratonskega kolesarstva.

Najgloblji pečat je pustil na najtežji ultramaratonski kolesarski dirki na svetu, dirki čez Ameriko (RAAM – Race Across America), 4.800-kilometrski preizkušnji od zahodne do vzhodne obale ZDA, na kateri je slavil rekordnih pet zmag (2004, 2005, 2007, 2008 in 2010).

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1938 je ameriški teniški igralec Don Budge v finalu OP ZDA premagal Geneja Makoja in postal prvi igralec, ki mu je uspelo zmagati na vseh štirih turnirjih za grand slam v istem letu (poleg OP ZDA še OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon).

Leta 1957 so odprli enega najbolj znamenitih nogometnih štadionov na svetu Nou Camp v Barceloni. Na njem tekme igra Barcelona, sprejme pa 99.345 navijačev in je največji štadion v Evropi. Gostil je tekme svetovnega prvenstva 1982, pohvali pa se lahko tudi s finalom lige prvakov 1999, finalno tekmo olimpijskih iger 1992, dvema finaloma pokala evropskih pokalnih zmagovalcev (1982 in 1972) ter še številnimi drugimi nogometnimi spektakli.

Leta 1982 se je pri vsega 26 letih upokojil švedski teniški igralec Björn Borg. V prekratki karieri je osvojil enajst turnirjev za grand slam, petkrat je zmagal v Wimbledonu in šestkrat na Rolan Garrosu, medtem ko sta se mu naslova na OP Avstralije in OP ZDA izmuznila.

Leta 1986 je na prijateljski nogometni tekmi proti Danski v Köbenhavnu prvič za Nemčijo zaigral Jürgen Kohler. Skupno je v dresu izbrane vrste nastopil kar 105-krat, kar ga uvršča na sedmo mesto večne lestvice.

Leta 1995 je na 50. izvedbi Dirke po Španiji zmagal francoski kolesar Laurent Jalabert. To je bila njegova edina zmaga na eni izmed treh tritedenskih kolesarskih dirk. Drugo mesto je zasedel Španec Abraham Olano, tretje pa Belgijec Johan Bruyneel.

Leta 2003 so nogometaši KD Olimpija na prvi tekmi 1. kroga Pokala Uefa gostili sloviti Liverpool in po odlični predstavi iztržili remi (1:1). Motivirani zeleno-beli so presegli svoje realne zmožnosti. V 66. minuti je štadion za Bežigradom navdušil Nedim Jusufbegović. Z močnim strelom z roba kazenskega prostora je zatresel vratnico, Tonči Žlogar pa je žogo pospravil v mrežo Redsov. 11 minut pred koncem srečanja je Jon Arne Riise z leve strani lepo podal v kazenski prostor, kjer je Michael Owen z glavo izid izenačil. Na povratni tekmi na Anfieldu je Liverpool slavil s 3:0.

Leta 2017 je slovenska športna plezalka Janja Garnbret na peti tekmi svetovnega pokala v Edinburgu še četrtič zmagala in se s tem še utrdila na prvem mestu skupnega seštevka. Njen uspeh je dopolnil Domen Škofic s četrtim mestom.

Leta 2018 je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) v Londonu izbrala najboljšega nogometaša za leto 2018. Prestižna lovorika je prišla v roke hrvaškega nogometaša Luke Modrića.

Leta 2018 so košarkarji Sixt Primorske v ljubljanskem Tivoliju s 83:71 premagali Petrol Olimpije in prišli do zgodovinske prve superpokalne lovorike.

Rodili so se …

1871 – pokojna britanska teniška igralka, golfistka in lokostrelka Charlotte Dod - Lottie

1962 – nekdanji škotski nogometaš Ally McCoist

1980 – nekdanji norveški nogometaš John Arne Riise

1980 – italijanski kolesar Daniele Bennati

1982 – slovenski nogometaš Ante Bratič