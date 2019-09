Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1992 je ukrajinski skakalec ob palici Sergej Bubka na atletskem mitingu v Tokiu preskočil šest metrov in 13 centimetrov in izboljšal svoj svetovni rekord.

Leto pozneje ga je v Sestrieru v Italiji popravil še za en centimeter, nato pa je trajalo dvajset let, da smo dočakali novo rekordno znamko. Ta zdaj znaša šest metrov in 16 centimetrov, njen lastnik pa je Francoz Renaud Levillenie, ki mu je dosežek uspel na dvoranskem mitingu v Donetcku v Ukrajini.

Bubka je prvič rekordno znamko preskočil že leta 1984 (585 centimetrov) še kot atlet Sovjetske zveze, nato pa naslednjih deset let prevladoval v tej atletski disciplini. Rekord v skoku ob palici je izboljšal 17-krat (kar 35-krat, če štejemo še dvoransko atletiko), prvi je tudi preskočil mejo šestih metrov (leta 1985 na mitingu v Parizu).

Danes 52-letni Ukrajinec je osvojil eno zlato olimpijsko odličje za Sovjetsko zvezo (leta 1988 v Seulu), ob tem pa še šest naslovov svetovnega prvaka (tri za SZ in tri za Ukrajino), enkrat je bil evropski prvak, v dvorani pa štirikrat svetovni in enkrat evropski.

Bubkov najboljši dosežek na prostem je 6,14 metra, v dvorani celo 6,15. Mednarodna atletska zveza (IAAF) od leta 2000 naprej rekordov v dvorani in na prostem ne deli več, trenutni rekorder Lavillenie je 6,16 preskočil v dvorani.

Zgodilo se je še …

Leta 1926 je bil odprt milanski štadion San Siro (od leta 1980 nosi ime Giuseppe Meazza), na katerem tekme igrata Inter in Milan. Sprejme 85.018 navijačev, gostil pa je tudi tekme svetovnega prvenstva 1934 in 1990 ter finale lige prvakov leta 2001 in 2016.

Leta 1954 je bil odprt štadion Olimpico Monumental v Portu Alegreju v Braziliji, ki sprejme 51.081 ljudi. Na njem tekme igra Gremio, klub, pri katerem je kariero začel sloviti Ronaldinho.

Leta 1988 je ameriški skakalec v vodo Greg Louganis na igrah v Seulu ubranil naslov olimpijskega zmagovalca v skokih s trimetrske deske. Nobenemu skakalcu pred njim ni uspelo zmagati v tem tekmovanju na dveh igrah zapored. V predtekmovanju je po odskoku z glavo zadel ob desko in utrpel pretres možganov, a vseeno osvojil zlato, javnosti pa tedaj ni zaupal, da je okušen z virusom HIV. Za to je izvedel šest mesecev pred igrami v Seulu.

Leta 1999 je Bayern München v nemški Bundesligi zabeležil eno najbolj čudnih zmag v zgodovini nogometa. Proti Eintrachtu Frankfurtu je zaostajal z 0:1, v 62. minuti ostal brez obeh vratarjev (Oliverja Kahna in Bernda Dreherja), nato pa z vezistom Michaelom Tarnatom v vratih zmagal z 2:1.

Leta 2009 so košarkarji Srbije v polfinalu evropskega košarkarskega prvenstva na Poljskem po podaljšku s 96:92 premagali Slovenijo, ki je sploh prvič nastopila med najboljšimi štirimi ekipami stare celine.

Leta 2015 je reprezentanca Japonske na prvenstvu v Angliji s 34:32 premagala Južno Afriko in poskrbela za največje presenečenje v zgodovini svetovnih prvenstev v ragbiju.

Leta 2017 je nekdanji kapetan košarkarske reprezentance Goran Dragić vnovič potrdil, da se poslavlja od izbrane vrste.

Rodili so se …

1922 – pokojni češki atlet Emil Zatopek

1922 – nekdanja češka atletinja Dana Zatopek

1936 – pokojni ameriški atlet Al Oerter

1943 – pokojna avstrijska smučarka Christl Haas

1953 – pokojni slovenski skakalec na smučeh in trener Bogdan Norčič

1967 – nekdanji ruski rokoborec Aleksandr Karelin

1981 – slovenski nogometaš Štefan Horvat

1981 – italijanski kolesar Damiano Cunego

1982 – grška teniška igralka Eleni Daniilidou

1982 – ameriški hokejist Jordan Parise