Trump se je skupaj s pripadniki tajne službe okrog 20 minut sprehajal po ravni strehi nekdanjega bazena Bele hiše, ki je danes soba za novinarske konference, in na vprašanje, kaj dela tam, odgovoril, da se malce sprehaja. Na drugo vprašanje, ali namerava kaj tam zgraditi, je odgovoril, da jedrske rakete in s kretnjami prikazal izstrelitev rakete.

Zgraditi namerava plesno dvorano za 200 milijonov dolarjev

Vprašanje, če namerava kaj graditi, se je sicer nanašalo na njegovo napoved, da bo v Beli hiši postavil 200 milijonov dolarjev vredno plesno dvorano, kar naj bi bilo po njegovih besedah njegovo darilo narodu. Jezi ga, da morajo prireditve za več ljudi pripraviti pod šotori na južni trati Bele hiše in je potem med dežjem vse umazano. Območje, kjer naj bi stala nova dvorana, si je Trump tudi ogledoval s strehe, poročajo agencije.

Trump je doslej že ukazal odstraniti del trave pred Belo hišo in površino zabetonirati, ker ženske tam težko hodijo z visokimi petami, naročil je postavitev nekaj dodatnih drogov za zastavo, povsem pa je tudi spremenil notranjost Ovalne pisarne in drugih delov Bele hiše, pri čemer je med drugim odstranil portret nekdanjega predsednika Baracka Obame in dal obesiti svojega.