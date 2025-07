"Obramba ni samo vojska – sodelovati moramo vsi"

Smo na zgodovinski prelomnici, ko so posledice rahljanja mednarodnopravne ureditve in slabšanja varnostnih razmer vse bolj očitne. Ob vsestranski zaostritvi odnosov z Rusijo se realno povečuje možnost oboroženega spopada zelo velikih razsežnosti v Evropi. Vse države članice Evropske unije in zaveznice v Natu že precej povečujejo vlaganja v lastno obrambo ter uvajajo dodatne ukrepe za krepitev varnosti in obrambe. Med drugim vlagajo v razvoj domače obrambne industrije, povečujejo število vojaškega kadra in uvajajo različne oblike usposabljanja državljanov za obrambo – tudi obvezne. Temu trendu bo sledila tudi Slovenija, ki obrambe in varnosti svojih državljanov ne bo več zapostavljala.

Foto: Mors

Zaradi vse večje nepredvidljivosti ter izrazitega poslabšanja mednarodnega varnostnega okolja ob trajajoči vojni v Evropi in prikritih, t. i. hibridnih delovanjih pod pragom vojne postajata premišljeno in povečano investiranje v obrambo ter ambicioznejši razvoj nacionalnega obrambnega sistema Republike Slovenije ključnega pomena.

Le na ta način bo mogoče zapolniti desetletno razvojno vrzel na področju obrambe, ki je nastala zaradi dolgotrajne podhranjenosti in nezadostnih vlaganj v varnost in obrambo v preteklosti, ter doseči odziven, prilagodljiv in učinkovit obrambni sistem. To bo omogočilo tudi izboljšanje obrambne sposobnosti države in pospešeno krepitev pripravljenosti Slovenske vojske.

Obramba ni samo vojska, temveč zahteva sodelovanje celotne družbe, pravi Mateja Rokvič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve. Dodaja: "Sistem nacionalne varnosti je močan, ko v njem sodelujemo vsi – posamezniki, institucije, gospodarstvo. Odpornost ni luksuz, temveč osnovna potreba sodobne družbe."

Celovitost obrambnega sistema

Pogosto ob omembi obrambe najprej pomislimo na vojsko, pa vendar je obrambni sistem precej širši.

Obramba ni samo vojska. Obrambni sistem Republike Slovenije sestavljata vojaška in civilna obramba. A pomembno je razumeti, da je naš obrambni sistem del celovitega nacionalnovarnostnega sistema, ki vključuje tudi notranjo varnost ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Foto: Mors

Kaj konkretno pomeni civilna obramba?

Civilna obramba združuje ukrepe in dejavnosti državnih organov, organov lokalne samouprave, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij ter državljanov, s pomočjo katerih se z nevojaškimi sredstvi in načini podpira ter dopolnjuje vojaška obramba države in se zagotavljajo delovanje oblasti v izrednem stanju in vojni, preskrba, zaščita ter preživetje prebivalstva.

Ministrstvo za obrambo, konkretneje Direktorat za obrambne zadeve, koordinira pripravo, razvoj in izvajanje obrambnega načrta države. Obrambno načrtovanje predstavlja celoto priprav in ukrepov za potrebe obrambe države, organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih aktivnosti nosilcev obrambnega načrtovanja za ustrezen odziv in delovanje v kriznih razmerah. Naloge civilne obrambe uresničujejo prek ciljev, ki so podpora Slovenski vojski, ohranitev delovanja oblasti, zagotavljanje delovanja gospodarstva in preskrbe prebivalstva.

Prva obeležitev dneva civilne obrambe v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je 17. julija 2024 28. september razglasila za dan civilne obrambe.

Letos ga bomo praznovali v ponedeljek, 29. septembra, na Brdu pri Kranju. V programu so predvidene tri okrogle mize:

1. Voda – naš neprecenljivi vir: izzivi zaščite in upravljanja v času kriz

2. Slovenska industrija za potrebe obrambe, varnosti in odpornosti

3. Pripadnost državi – kulturna in socialna vrednota v službi Republike Slovenije.

Junija 2025 pa je ministrstvo za obrambo izdalo tudi Zbornik ob prvi obeležitvi dneva civilne obrambe v Republiki Sloveniji.

Zbornik ob prvi obeležitvi dneva civilne obrambe v Republiki Sloveniji: Začetki in izzivi prihodnosti. Urednica: Uršula Majcen, Direktorat za obrambne zadeve Foto: Mors

Slovenija razvija tudi nacionalno odpornost

Odpornost je sposobnost države, da se pripravi, upre, odzove in okreva ob strateških šokih – lahko gre za naravne nesreče, pandemije, kibernetske napade ali vojaške grožnje. Temelji na tako imenovanem vsevladnem in vsedružbenem pristopu, prek katerega se krepi odpornost države, družbe in posameznika. Odpornost se gradi sistematično in dolgoročno, a ključno je tudi ozaveščanje javnosti.

Foto: Mors

Pomembno vlogo ima tudi prebivalstvo

Prebivalstvo ni pasivni opazovalec, temveč aktivni člen odpornosti. Zato se na ministrstvu za obrambo zavezujejo k vračanju razprave o varnosti v javni prostor, vključevanju vsebin o odpornosti v izobraževalne programe, izvajanju dogodkov za krepitev domoljubja in poznavanja postopkov v izrednih razmerah.

Civilni in vojaški del sistema se povezujeta

Tu gre za vzajemno podporo in soodvisnost (tudi s preostalima dvema podsistemoma). Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi krepi odpornost države, družbe in posameznika, civilno okolje pa podpira vojsko pri izvajanju njenega poslanstva ter s tem obrambno sposobnost in varnost Republike Slovenije.

Direktorat za obrambne zadeve na ravni države usklajuje še področje kritične infrastrukture in hibridnih groženj, izvaja pa tudi aktivnosti za popolnjevanje Slovenske vojske.

Foto: Mors