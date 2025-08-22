Prek Slovenije zamaskiran Mercedesov prototip, razkritje že v Münchnu? #video

Foto: Metka Prezelj Mercedes je z obliko leta 2021 razkritega EQS tvegal veliko, in kot je priznal vodja oblikovanja Gordan Wagener, ki je neposredno nadrejen tudi najbolj znanemu slovenskemu avtomobilskemu oblikovalcu Robertu Lešniku, je EQS na ceste pripeljal kakšnih deset let prezgodaj. Ker so ga označili za električno alternativno razreda S, od njega pa se je oblikovno močno razlikoval in je bil odločen korak stran od tradicionalnih proporcev mercedesov najvišjih razredov, prodaja ni bila uspešna. Za nameček je EQS šele s prvo nadgradnjo dobil 800-voltno platformo in še nekaj tehničnih priboljškov, ki jih sprva kljub ceni več kot sto tisoč evrov še ni ponujal.

Testna vožnja iz Nemčije tudi v Slovenijo

Nemci zdaj pripravljajo še drugo prenovo oziroma nadgradnjo avtomobila, ki je vsekakor poseben in zanimiv, a ga na trgu čaka še nekaj let trdega dela. Mercedes ga neposredno ne bo nasledil, saj bo proti koncu desetletja raje izdelal novi razred S tako s klasičnimi kot vzporedno tudi električnimi pogoni. To je trenutna strategija, ki so jo začeli z novim CLA.

Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj

Učinkovitejše baterije in zmogljivejši motorji? EQS mora zdržati do konca desetletja ...

Kakšne spremembe bo dobil EQS, še ni znano. Sodeč po zamaskiranih površinah, lahko pričakujemo nekaj sprememb na sprednjem in zadnjem delu, a te predvidoma ne bodo pretirane. Zadnje luči očitno ostajajo enake, prenovili pa bi lahko sprednje žaromete. Neuradno bo EQS dobil nove elektromotorje eATS 2.0 s platforme EVA2M, ki imajo več moči in podpirajo 800-voltno platformo vozila, izkoristili bi lahko tudi nove pristope pri baterijah (podobno kot v CLA) in s tem pridobili nekaj dosega. Več bo jasnega po celotnem razkritju avtomobila, ki bi se lahko zgodil že v začetku septembra na avtomobilski razstavi IAA v Münchnu.

Pri Mercedesu so za razstavo IAA za zdaj precej udarno napovedali le novega električnega GLC, ki se bo na trgu pridružil obstoječemu s klasičnimi pogoni. Kljub enakemu imenu bosta to dva povsem različna avtomobila, prek GLC pa bodo pokazali tudi nov osvetljen sprednji del vozila.

