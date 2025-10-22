BYD bo v Evropo kmalu pripeljal tudi svojo premijsko znamko Denza, z njo pa tudi lastne hitre polnilnice z močjo več kot enega megavata. Te bodo odprte za vse električne avtomobile.

Denza je premijska kitajska znamka avtomobilov, ki je osredotočena na visokotehnološke rešitve, lastniško pa sodi pod okrilje BYD. Ta vozila bodo prihodnje leto že na voljo v nekaterih evropskih državah, a še bolj zanimiva je kitajska napoved po gradnji Denzinega polnilnega omrežja. Denza naj bi že konec letošnjega leta vstopila na evropski trg. Prvi avtomobil bo Z9 GT.

400 kilometrov dosega v petih minutah polnjenja?

Denza je letos predstavila novo tehnologijo baterij in polnilnic, ki zmorejo polniti z močjo vse do 1.360 kilovatov. To so izjemno visoke moči, ki vsaj pri avtomobilih močno presegajo tisto, česar so električni avtomobili danes sposobni. Kitajci so doma vseeno že postavili več sto takih polnilnic, načrtujejo pa jih več kot štiri tisoč. Pri BYD so za britanske medije potrdili, da bodo do konca leta 2026 samo v Veliki Britaniji postavili od 200 do 300 takih polnilnic. Na koliko lokacijah bodo nameščene, za zdaj še ni jasno.

Teoretično bi bilo mogoče v petih minutah pridobiti za okrog 400 kilometrov dosega. Za primerjavo – trenutno je pri električnem avtomobilu že zelo dober podatek, če v desetih minutah pridobi od sto do 150 kilometrov dosega.

Ionity ima trenutno v Evropi nekaj nad 700 polnilnih mest. Foto: Gregor Pavšič

Baterije namesto vlaganja v omrežje in dolgega čakanja na postopek

Britansko električno omrežje ne slovi po svoji kakovosti. Da bi se Denza izognila velikim naložbenim stroškom in predvsem čakanju vsaj do enega leta ali leta in pol za nadgradnjo omrežja na območju želene polnilnice, bodo vrzel zapolnili z lastnimi baterijami. Te bodo omogočile hitro dovajanje električne energije, visoko moč polnjenja, britansko omrežje pa pri polnilnici posledično ne bo bistveno bolj obremenjeno.

Bodo Kitajci postavili mrežo cenejših ultra zmogljivih polnilnic?

Zaradi nižjih naložbenih stroškov so Kitajci napovedali tudi precej nižje cene polnjenja, in sicer za okrog 25 odstotkov pod ceno polnjenja na najzmogljivejših trenutnih polnilnicah v Veliki Britaniji. Kitajci so obenem napovedali, da bodo polnilnice odprte za lastnike vseh električnih avtomobilov. Tak pristop je na večjem delu svojega omrežja hitrih polnilnic že začela uvajati tudi Tesla, kar je močno razširilo mrežo hitrih polnilnic v Evropi. BYD-ova napoved mreže kitajskih polnilnic pa kaže, da se bodo tržne razmere tudi pri hitrih polnilnicah še zaostrile.

Lahko BYD celo zgradi mrežo polnilnic, ki bi bila številčno primerljiva s Teslo in Ionityjem? Zadnji so letos sredi leta sporočili, da imajo v 24 evropskih državah več kot 700 polnilnih mest, več kot pet tisoč ultra zmogljivih priključkov. Ionity je letos testno že postavil svoje prve polnilnice z močjo do 600 kilovatov.

