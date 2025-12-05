ZDA evropskim zaveznicam: Umikamo se. Do leta 2027 prevzemite večino obrambnih zmogljivosti Nata.

Združene države Amerike želijo, da Evropa prevzame večino konvencionalnih obrambnih zmogljivosti Nata, od obveščevalnih podatkov do raket, vse to do leta 2027, so ta teden uradniki Pentagona povedali diplomatom v Washingtonu, poroča Reuters. Gre za zelo kratek rok, ki se je nekaterim evropskim uradnikom zdel nerealen. ZDA tako napovedujejo, da bodo iz EU umaknile 85 tisoč ameriških vojakov, prvih 800 so pretekli mesec že umaknili iz Romunije.

Sporočilo, ki ga je posredovalo pet virov, seznanjenih z razpravo, vključno z ameriškim uradnikom, je bilo posredovano na srečanju osebja Pentagona, ki nadzira politiko Nata in več evropskih delegacij.

Prenos tega bremena z ZDA na evropske članice Severnoatlantske zveze bi dramatično spremenil način, kako Združene države Amerike sodelujejo s svojimi najpomembnejšimi vojaškimi partnerji. Na srečanju so uradniki Pentagona nakazali, da Washington še ni zadovoljen s koraki, ki jih je Evropa dosegla pri krepitvi svojih obrambnih zmogljivosti.

Evropski uradniki: Rok ni realen

Ameriški uradniki so tako svojim evropskim kolegom povedali, da če Evropa zapovedanega ne bo izpolnila do leta 2027, bodo ZDA morda prenehale sodelovati v nekaterih mehanizmih za usklajevanje obrambe Nata.

Konvencionalne obrambne zmogljivosti vključujejo nejedrske zmogljivosti, od vojakov do orožja, uradniki pa niso pojasnili, kako bodo ZDA merile napredek Evrope pri prevzemanju večine bremena. Prav tako ni bilo jasno, ali rok leta 2027 predstavlja stališče Trumpove administracije ali le stališča nekaterih uradnikov Pentagona.

V Washingtonu obstajajo precejšnja nesoglasja glede vojaške vloge, ki bi jo morale ZDA igrati v Evropi. Več evropskih uradnikov je dejalo, da rok leta 2027 ni realen, ne glede na to, kako Washington meri napredek, saj Evropa potrebuje več kot le denar in politično voljo, da bi kratkoročno nadomestila nekatere ameriške zmogljivosti.

ZDA prispevajo zmogljivosti, ki jih ni mogoče preprosto kupiti

Poleg tega se zavezniki Nata soočajo z zaostanki pri proizvodnji vojaške opreme, ki jo poskušajo kupiti. Čeprav ameriški uradniki spodbujajo Evropo k nakupu več materiala, izdelanega v ZDA, bi dobava nekaterih najbolj cenjenih orožij in obrambnih sistemov, izdelanih v ZDA, trajala leta, če bi jih naročili danes.

ZDA prispevajo tudi zmogljivosti, ki jih ni mogoče preprosto kupiti, kot so edinstvene obveščevalne dejavnosti, nadzor in izvidovanje, ki so se izkazale za ključne v ukrajinsko-ruski vojni. Na vprašanje za komentar je uradnik Nata, ki je govoril v imenu zavezništva, dejal, da so evropske zaveznice začele prevzemati večjo odgovornost za varnost celine. "Zaveznice so prepoznale potrebo po večjih naložbah v obrambo in prenosu bremena konvencionalne obrambe z ZDA na Evropo," je dejal uradnik.

Evropa: Pripravljeni bomo do leta 2030

Evropske države so na splošno sprejele zahtevo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prevzamejo večjo odgovornost za lastno varnost, in so se zavezale k velikemu povečanju obrambne porabe. Evropska unija si je zadala cilj, da bo celina do leta 2030 pripravljena na obrambo. Njeni predstavniki pravijo, da je potrebno zapolniti vrzeli v zračni obrambi, brezpilotnih letalih, zmogljivostih kibernetskega bojevanja, strelivu in drugih področjih. Uradniki in analitiki so dejali, da je že ta rok zelo ambiciozen.

Trumpova administracija je dosledno trdila, da morajo evropske zaveznice več prispevati k Natu, vendar ni vedno jasno, kakšno je predsednikovo stališče do Nata. Med kampanjo leta 2024 je Trump pogosto kritiziral evropske zaveznice in dejal, da bo ruskega predsednika Vladimirja Putina spodbujal k napadu na države Nata, ki ne bi porabile svojega deleža za obrambo. Toda na letnem vrhu voditeljev Nata junija je Trump navdušeno pohvalil Evropo.

"Zmanjšanje števila ameriških vojakov v Evropi ne bo ogrozilo obrambe celine," je sporočil vrhovni poveljnik zavezniških sil Nata v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich. Prvi premik se je zgodil prejšnji mesec, ko so iz Romunije umaknili 800 vojakov. ZDA napovedujejo, da bodo iz EU umaknile 85 tisoč ameriških vojakov.