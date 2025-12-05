Kdo je najmlajša samoustvarjena milijarderka na svetu?

Kdo je 29-letnica, ki je naziv najmlajše samoustvarjene milijarderke vzela iz rok 31-letne soustanoviteljice Scale AI Lucy Guo, ta pa je naziv letos aprila prevzela glasbenici Taylor Swift? Gre za nekdanjo balerino, Brazilko Luano Lopes Laro, ki ji je v uspel neverjeten karierni preobrat. Lara je soustanoviteljica podjetja za kapitalske trge Kalshi, katerega vrednost je po ocenah Forbesa impresivnih 11 milijard dolarjev (9,4 milijarde evrov).

29-letna Brazilka Luana Lopes Lara je platformo za napovedni trg Kalshi leta 2018 zagnala skupaj s Tarekom Mansourjem, prav tako 29-letnikom, ki ga je spoznala med študijem na prestižnem Tehnološkem inštitutu v Massachusettsu (MIT). Lopes Lara in Mansour sta sicer odraščala v Libanonu, na MIT pa sta bila del iste skupine prijateljev mednarodnih študentov in sta obiskovala podobne predmete, oba s smerjo računalništva.

Njeno premoženje ocenjeno na okoli 1,1 milijarde evrov

Kalshi (kar v arabskem jeziku pomeni vse) med drugim uporabnikom omogoča stave na izide dogodkov, njihov spekter pa je širok in pokriva vse od športa in volitev do pop kulture.

Lopes Lara ima v lasti okoli 12-odstotni delež v podjetju, kar pomeni, da je njeno neto premoženje ocenjeno na približno 1,3 milijarde dolarjev (oziroma 1,12 milijarde evrov). Mansour naj bi imel v podjetju podoben lastniški delež.

"Videli smo, da se večina trgovanja zgodi, ko imajo ljudje idejo o prihodnosti in nato poskušajo najti način, kako to uresničiti na trgih," je povedala najmlajša samoustvarjena milijarderka na svetu. "Resnično smo želeli stvari narediti na pravi način, saj je bila naša vizija zgraditi največjo finančno borzo na svetu," je še dodala Lara.

Po besedah mlade milijarderke je podjetniški par takoj po fakulteti ogromno tvegal, a se je njuna drznost na koncu izplačala.

"Dve leti nisva imela niti enega izdelka in ničesar nisva lansirala – če ne bi dobili regulacije, bi podjetje preprosto propadlo," je za Forbes priznala mlada milijarderka. Za podjetje se je prava rast začela novembra 2020, ko je ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) odobrila trgovanje s podjetjem. Od takrat Kalshi kljub občasnim izzivom s finančnimi regulatorji neustavljivo raste, so poročali tuji mediji.

Še junija je bilo podjetje Kalshi ocenjeno na 2 milijardi dolarjev (1,72 milijarde evrov), oktobra je poskočilo na 5 milijard dolarjev (4,3 milijarde evrov), zdaj pa je podjetje vredno neverjetnih 11 milijard dolarjev (9,4 milijarde evrov).

Predana balerina z željo po akademski karieri

Prav tako je zelo zanimiva preteklost soustanoviteljice podjetja Lopes Lare, ki se je deset let šolala v znameniti baletni šoli Bolšoj v Joinvillu v Braziliji, kjer je, da bi izpopolnila svoje spretnosti, vadila tudi do deset ur na dan. Čeprav danes vodi večmilijardno podjetje, je diplomantka iz Massachusetts Institute of Technology z diplomo iz računalništva povedala, da so bila njena srednješolska leta "najbolj intenzivna leta mojega življenja".

Kljub temu da je bila predana baletu, je hčerka profesorice matematike in elektroinženirja vedno sanjala o akademski karieri. Po končani srednji šoli je devet mesecev nastopala kot profesionalna balerina v Avstriji, preden je svoje baletne čevlje obesila na klin in se vpisala na MIT in v ZDA uresničila svoje sanje. Prav velike ambicije in trdo delo so Lopes Laro, ki si je želela postati naslednji Steve Jobs, po samo šestih letih pripeljale do naziva najmlajše milijarderke na planetu, ki je sama ustvarila bogastvo.