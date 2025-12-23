Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
K. M., STA

Torek,
23. 12. 2025,
14.54

Torek, 23. 12. 2025, 14.54

19 minut

V ZDA odobrili novo tableto za hujšanje

K. M., STA

Družba Novo Nordisk je sporočila, da bodo tablete v ZDA na voljo januarja.

Družba Novo Nordisk je sporočila, da bodo tablete v ZDA na voljo januarja.

Foto: Reuters

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila uporabo zdravila Wegovy v obliki tablet za hujšanje, je danes sporočila proizvajalka zdravila, danska farmacevtska družba Novo Nordisk. To je prvo zdravilo za hujšanje v obliki tablet, ki je dobilo dovoljenje za uporabo, pravijo v družbi.

FDA je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že pred tem odobrila uporabo omenjenega zdravila za zdravljenje diabetesa, zdaj pa ga bodo zdravniki lahko predpisovali za zmanjšanje debelosti pri odraslih osebah, in sicer tudi v obliki tablet, ne le injekcij.

Tableta, ki jo bodo pacienti jemali enkrat dnevno, bo učinkovala enako kot dosedanje injekcije zdravila Wegovy, je sporočila danska družba.

Zdravila se uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni 

Zdravilo je sicer agonist receptorjev za GLP-1, enako kot na primer zdravilo Ozempic. Omenjena zdravila se uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni, v zadnjih letih pa so postala izredno priljubljena, ker pomagajo ljudem pri hujšanju.

Po navedbah danske družbe je to prvo zdravilo iz skupine agonistov receptorjev za GLP-1 v obliki tablet, ki ima dovoljenje za uporabo pri zmanjševanju telesne teže.

Družba Novo Nordisk je sporočila, da bodo tablete v ZDA na voljo januarja. Družba si sicer po poročanju nemške tiskovne agencije DPA prizadeva, da bi dobila dovoljenje za uporabo tudi v Evropi.

