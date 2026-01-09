Med 9. in 23. januarjem bo v Slovenski filharmoniji razkrival bogastvo baročne Evrope že 11. Filharmonični festival baročne glasbe.

Prvi koncert festivala v petek, 9. januarja 2026, bo odkrival glasbo francoskih skladateljev, Michela-Richarda de Lalanda, Jeana-Philippa Rameauja in Jeana-Féryja Rebela, medtem ko bodo drugi koncert v petek, 16. januarja 2026, zaznamovali barviti zvočni svetovi od Italije do Švedske, ki jih odslikujejo dela Henryja Purcella, Pietra Locatellija, Carla Philippa Emanuela Bacha, Johana Helmicha Romana in Georga Philippa Telemanna.

Orkester Slovenske filharmonije bo na obeh večerih nastopil pod glasbenim vodstvom priznane švedske violinistke Marie Lindal, ki je v zadnjih tridesetih letih sprva kot koncertna mojstrica in nato kot glasbena direktorica ključno zaznamovala Gledališče Drottningholmske palače, ljubitelji baročne glasbe pa jo poznajo tudi kot umetniško vodjo orkestra Rebaroque.

Maria Lindal Foto: Jernej Rodič

Filharmonični festival baročne glasbe bo v petek, 23. januarja 2026, zaokrožil koncert Zbora in Orkestra Slovenske filharmonije, ki bo hkrati tudi tretji koncert abonmaja Vokalno-instrumentalni program. Na njem bodo zazveneli Kronanjski spevi Georga Friedricha Händla in Maša na bergamasko Janeza Krstnika Dolarja, enega najpomembnejših slovenskih baročnih skladateljev. Njuni izvedbi bo vodil umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije Sebastjan Vrhovnik, ki ga odlikujeta odlično poznavanje vokala in izrazita muzikalnost.

Trije večeri baročnih mojstrovin, Orkester in Zbor Slovenske filharmonije ter glasba od Italije do Skandinavije – zagotovite si vstopnice še danes!

Sebastjan Vrhovnik Foto: Jana Jocif

Nakup vstopnic za koncerte 11. Filharmoničnega festivala baročne glasbe lahko opravite prek spleta ali na blagajni Slovenske filharmonije (Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana), ki je odprta vsak delavnik od 14. do 17. ure ter uro pred koncerti (T: +386 1 24 10 810, E-pošta: info@filharmonija.si).

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKA FILHARMONIJA.