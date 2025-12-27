Medtem ko preiskava nenadne smrti 27-letnega norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkena še vedno poteka, je Olimpijski komite Norveške vse športnike pozval, naj prenehajo uporabljati tako imenovane trening maske, ki simulirajo trening na visoki nadmorski višini.

27-letnega biatlonca Siverta Guttorma Bakken so namreč našli mrtvega v hotelski sobi, pri čemer je imel na obrazu prav takšno masko. Ni znano, ali je bila maska neposredno povezana z njegovo smrtjo, a primer je sprožil alarm, zato se je Olimpijski komite Norveške odločil za previdnostni ukrep.

"Medtem ko čakamo na ugotovitve v primeru tragične smrti Siverta Bakkena, se je Olympiatoppen odločil in o tem obvestil športne organizacije, naj športnikom svetujejo, da ne uporabljajo spornih mask," je v petkovem sporočilu za javnost zapisal Olympiatoppen, norveška državna organizacija za vrhunski šport, ki deluje v okviru Norveškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja (NIF).

V organizaciji so poudarili, da vzrok smrti še ni znan, vendar obstajajo določene špekulacije glede te opreme, zato želijo zmanjšati možnost povezave med uporabo mask in morebitnimi zdravstvenimi težavami.

Trening maske so pripomočki, ki se uporabljajo med vadbo in omejujejo pretok zraka ter tako simulirajo trening na večjih nadmorskih višinah. Pogosto jih imenujejo tudi simulatorji višine, saj naj bi povečevali število eritrocitov in izboljševali nadzor dihanja.

Sivert Guttorm Bakken je veljal za eno največjih zvezd biatlona, v svetovnem pokalu pa je dosegel štiri zmage.

