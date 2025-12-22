Praznični poki imajo temno plat

Oglušujoč pok, nenadna bleščeča svetloba in predirljivo žvižganje raket, v zraku se širi vonj po smodniku – ljudje ognjemet doživljamo kot izraz veselja, proslave, za živali pa so to najbolj grozni trenutki leta. Zanje je ognjemet grožnja, ki jo slišijo močneje, doživljajo globlje in si jo zapomnijo dlje, kot si predstavljamo. December je čas lučk, toplih domov in trenutkov, ki jih želimo deliti z bližnjimi, nikar ne pozabimo tudi na naše najzvestejše spremljevalce – živali.

Ozaveščevalna kampanja Pok je šok, ki jo ob praznikih izvajata ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zato poziva k razmisleku in spremembi navad. Sporoča preprosto resnico: prazniki so lahko lepi tudi brez pirotehnike. In za živali pomeni to razliko med mirom in trpljenjem.

Ko se svet nenadoma spremeni v nevarnost

Živali svet zaznavajo drugače kot ljudje. Njihov sluh je bistveno bolj izostren, zato so glasni poki zanje ne le neprijetni, temveč pogosto tudi boleči. Zvoki pirotehničnih sredstev pridejo nenapovedano, brez opozorila in brez možnosti umika. Kar je za človeka nekaj sekund hrupa, je za žival občutek neposredne življenjske ogroženosti.

Strah sproži nagonski odziv bega. Žival ne razmišlja, ne išče zavetja načrtno, temveč skuša čim hitreje pobegniti stran od nevarnosti. Pri tem se lahko poškoduje, izgubi orientacijo ali se znajde v okolju, ki je zanjo še nevarnejše. Nemir in napetost se ne končata z zadnjim pokom. Pričakovanje novega poka pogosto vztraja še dolgo potem, ko se praznično rajanje že umiri.

Foto: Shutterstock

Rejne živali so v nevarnosti

Posebej izpostavljene so rejne živali. Tiste, ki so nastanjene na prostem, lahko v paniki preskočijo ograde, se zapletejo vanje ali si ob tem huje poškodujejo okončine. Tudi živali v zaprtih hlevih niso varne. Ob poskusu pobega se lahko ujamejo v priveze ali opremo, večje živali pa lahko nehote poškodujejo ali poteptajo manjše.

Močan stres vpliva tudi na njihovo splošno počutje. Motnje hranjenja in počitka slabijo imunski sistem, povečujejo dovzetnost za bolezni in dolgoročno vplivajo na zdravstveno stanje ter proizvodne sposobnosti živali.

Foto: Shutterstock

Hišni ljubljenčki zbežijo v strahu

Pri hišnih živalih so posledice pirotehnike pogosto še bolj očitne in čustveno pretresljive. Pokanje pse in mačke močno vznemiri, mnoge pa požene v brezglavi beg. V strahu zbežijo skozi odprta vrata, preskočijo ograje ali se iztrgajo iz povodcev.

V takšnem stanju panike izgubijo orientacijo in pogosto ne najdejo poti domov. Vsako leto se v prazničnem času število izgubljenih živali občutno poveča, mnoge pa se žal nikoli več ne vrnejo k svojim skrbnikom.

Foto: Shutterstock

Strah, ki ne mine z zadnjim pokom

Strah pred pirotehničnimi sredstvi ima lahko dolgotrajne posledice za vedenje živali. Nekatere postanejo zadržane, druge pretirano plašne. Sčasoma se lahko začnejo bati tudi povsem vsakdanjih zvokov, kot so grmenje, zapiranje vrat ali glasnejši pogovor. Svet, ki je bil nekoč varen, postane nepredvidljiv in strašljiv.

Foto: Shutterstock

Odgovornost, ki jo imamo kot družba

Zakonodaja v Sloveniji jasno ščiti živali pred takšnim ravnanjem. Zakon o zaščiti živali prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi. Za kršitve so predpisane visoke globe: od tisoč do 1600 evrov za fizične osebe ter od 2400 do 84 tisoč evrov za pravne osebe, samostojne podjetnike ali posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali škoduje njenemu zdravju, zakon opredeljuje kot mučenje. Kazenski zakonik za kaznivo dejanje mučenja živali predvideva denarno ali celo zaporno kazen do enega leta.

Foto: Shutterstock

Najboljša izbira: prazniki brez pirotehnike

Bistvo teh opozoril ni v kaznovanju, temveč v odgovornosti in izbiri. Najboljša odločitev za zaščito in dobrobit živali je popolna opustitev uporabe pirotehničnih sredstev. Prazniki niso nič manj lepi brez pokanja. Nasprotno – lahko so mirnejši, spoštljivejši in bolj povezani.

Z majhno spremembo navad lahko živalim podarimo nekaj neprecenljivega: občutek varnosti. Naj bo december čas topline in sočutja. Poskrbimo, da praznično veselje ne bo pomenilo strahu za tiste, ki ne morejo povedati, kako zelo jih pok boli.

Za mirne praznike brez pirotehničnih sredstev – živali nam bodo hvaležne.