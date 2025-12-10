V podjetju TAM-TAM letos že trinajstič zapored organizirajo akcijo Petarde? Ne, hvala!, ki opozarja na škodljive posledice petard in poziva k empatiji do živali. Lanska izvedba je potrdila, da je starostna skupina med 12. in 15. letom najpogostejši uporabnik petard. Kampanja mlade letos nagovarja v njihovem jeziku, so sporočili iz podjetja TAM-TAM.

Letos kampanja mladim ponuja drugačno perspektivo, skozi njihov jezik, njihove simbole in družbene kode. Osrednje sporočilo kampanje pokanje = red flag oz. rdeča zastavica izhaja iz kulture generacije Z, v kateri rdeča zastavica označuje, da je nekaj problematično, nevarno, nezrelo ali neprimerno. Če so petarde nekoč veljale za znak upora ali poguma, jih kampanja preusmerja v nasprotno. Postanejo znak nezrelosti in označujejo vedenje, ki ga obsojajo tudi vrstniki, so zapisali v sporočilu za javnost.

V podjetju opozarjajo, da kampanja ne zanemarja tistih, ki jih pokanje najbolj prizadene. To so domače in divje živali. Na njihovo stisko pa kampanja opozarja s sporočilom Za živali je vsak pok alarm, ki pretrese njihov svet.

Foto: TAM-TAM

DROM agency se že drugo leto zapored podpisuje pod kreativno zasnovo kampanje. Vizualno kampanja ostaja dosledno sodobna z ročno risanimi linijskimi motivi, stripovsko preprostostjo in prizori živali, ki so ujete v trenutek po poku. V ospredju tako ni grožnja, temveč tista sekunda oglušujoče tišine, ko prestrašene in presunjene živali ne vedo, ali je nevarnost mimo. Celotna serija plakatov je pripravljena v različnih barvnih ozadjih, ki sledijo senzibiliteti generacije Z in zagotavljajo, da se kampanjo v urbanem prostoru vedno znova opazi.

"Najstniki ne nehajo pokati petard zato, ker jim odrasli rečemo, naj prenehajo. Spremenijo se, ko se spremeni družbeni signal. Zato smo letos uporabili simbol, ki ga sami prepoznajo kot opozorilo – rdečo zastavico. Ko pokanje postane red flag znotraj generacije, ga sami označijo kot vedenje, ki ga ne podpirajo," je pojasnila glavna kreativna direktorica kampanje Milena Jakovljević.

"Če želimo doseči najstnike, moramo stopiti korak bližje njihovemu svetu, hkrati pa ne smemo pozabiti, da se morajo sporočila dotakniti tudi staršev, skrbnikov in širše javnosti. Marsikateri mladostnik prvo petardo vrže skupaj z očetom, kot nekakšen neuradni obred odraslosti. Prav zato želimo ustvariti razmere, v katerih se spremeni celoten družinski in družbeni pogled na to vedenje," je poudaril direktor in partner TAM-TAM Damjan Koren.