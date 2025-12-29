Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
20.48

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) vojni zločini Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 20.48

4 minute

Putin sprejel odločitev: Rusija ne bo upoštevala nikogar

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Putin, ruski predsednik | Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je marca 2023 izdalo tudi nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina. | Foto Reuters

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je marca 2023 izdalo tudi nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal spremembe ruske zakonodaje, s katerimi bo Rusija pridobila pravico do neupoštevanja sodb v kazenskih postopkih, ki jih proti Rusiji obravnavajo tuja in mednarodna sodišča.

Ne bo jim treba upoštevati odločitev tujih sodišč

Ukrajinska, evropska in mednarodna sodišča so od začetka vojne v Ukrajini zoper Rusijo uvedle več kazenskih postopkov, s katerimi želijo Rusijo kaznovati za njena dejanja v Ukrajini od februarja 2022, ko je Rusija po ukazu Vladimirja Putina sprožila invazijo na zahodno sosedo.

Vladimir Putin Donald Trump
Novice Trump po pogovoru s Putinom: Zelo sem jezen #video

Spremembe ruske zakonodaje, ki jih je po navedbah tiskovne agencije Reuters danes podpisal Putin, Rusiji dajejo pravico, da morebitnih odločitev tujih in mednarodnih sodišč, ki so bile sprejete po sprožitvah kazenskih postopkov s strani oblasti v drugih državah, ne upošteva, če v sodne procese ne bo aktivno vključena tudi sama. 

Moskva zanika, da bi njihovi vojaki v Ukrajini zagrešili vojne zločine

Moskva sicer že od leta 2022 zanika, da so ruski oficirji in vojaki krivi različnih vojnih zločinov, za katere jih obtožujejo tako Ukrajina kot več držav Zahoda in ki jih trenutno obravnavajo sodišča v Ukrajini in Evropi.

Vladimir Putin
Novice Novi dokumenti: Putin že leta 2001 napovedal vojno

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je marca 2023 sicer izdalo tudi nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in več ruskih uradnikov, in sicer zaradi ugrabitev in nezakonitih deportacij ukrajinskih otrok v Rusijo.

V Moskvi medtem trdijo, da so ukrajinske otroke zgolj umaknili z vojnega območja, in naloge ICC označujejo za nezaslišane.

ruska ladja
Novice Potopljena ruska ladja prevažala dele reaktorja jedrske podmornice

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) vojni zločini Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.