Putin sprejel odločitev: Rusija ne bo upoštevala nikogar

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal spremembe ruske zakonodaje, s katerimi bo Rusija pridobila pravico do neupoštevanja sodb v kazenskih postopkih, ki jih proti Rusiji obravnavajo tuja in mednarodna sodišča.

Ne bo jim treba upoštevati odločitev tujih sodišč

Ukrajinska, evropska in mednarodna sodišča so od začetka vojne v Ukrajini zoper Rusijo uvedle več kazenskih postopkov, s katerimi želijo Rusijo kaznovati za njena dejanja v Ukrajini od februarja 2022, ko je Rusija po ukazu Vladimirja Putina sprožila invazijo na zahodno sosedo.

Spremembe ruske zakonodaje, ki jih je po navedbah tiskovne agencije Reuters danes podpisal Putin, Rusiji dajejo pravico, da morebitnih odločitev tujih in mednarodnih sodišč, ki so bile sprejete po sprožitvah kazenskih postopkov s strani oblasti v drugih državah, ne upošteva, če v sodne procese ne bo aktivno vključena tudi sama.

Moskva zanika, da bi njihovi vojaki v Ukrajini zagrešili vojne zločine

Moskva sicer že od leta 2022 zanika, da so ruski oficirji in vojaki krivi različnih vojnih zločinov, za katere jih obtožujejo tako Ukrajina kot več držav Zahoda in ki jih trenutno obravnavajo sodišča v Ukrajini in Evropi.

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je marca 2023 sicer izdalo tudi nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in več ruskih uradnikov, in sicer zaradi ugrabitev in nezakonitih deportacij ukrajinskih otrok v Rusijo.

V Moskvi medtem trdijo, da so ukrajinske otroke zgolj umaknili z vojnega območja, in naloge ICC označujejo za nezaslišane.