Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
21.29

Osveženo pred

43 minut

Trump ob sprejemu Netanjahuja vztrajal pri razorožitvi Hamasa

Donald Trump in Benjamin Netanjahu bosta razpravljala o mirovnem načrtu za Gazo.

Donald Trump in Benjamin Netanjahu bosta razpravljala o mirovnem načrtu za Gazo.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in se znova zavzel za razorožitev palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Ob tem je Iranu zagrozil z novimi napadi, če bo ta poskušal obnoviti svoj program balističnih raket.

"Hamas se mora razorožiti," je ob sprejemu Netanjahuja dejal Trump in nakazal, da si bo prizadeval za čimprejšnji začetek druge faze mirovnega dogovora za Gazo. Prav tako je Teheranu zagrozil, da bo podprl nove napade na cilje v Iranu, če bo ta poskušal obnoviti svoj program balističnih raket, poroča portal ameriške televizije CNN.

"Slišal sem, da Iran poskuša ponovno vzpostaviti svoj program, in če je to res, ga bomo morali uničiti," je še povedal Trump in ob tem Teheranu svetoval, naj raje sklene dogovor z ZDA. "To bi bilo pametnejše. Lahko bi sklenili dogovor, še preden smo jih zadnjič napadli," je dodal.

Začetek druge faze mirovnega dogovora

Mirovni načrt za Gazo in zaskrbljenost Izraela zaradi domnevnega širjenja proizvodnje iranskega programa balističnih raket bosta po pričakovanjih v ospredju sestanka Trumpa in Netanjahuja, ki se je že začel na posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

Mirovni dogovor, z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra v Gazi po dveh letih vojaške operacije v glavnem končale, med drugim v okviru druge faze predvideva razorožitev Hamasa. Oblast v Gazi bi morale prevzeti prehodne oblasti, v enklavo pa bi namestili mednarodne stabilizacijske sile.

Netanjahu je že v začetku meseca izrazil pričakovanje, da se bo kmalu začela druga faza mirovnega dogovora, ki pa bo po njegovem mnenju težja od prve. V okviru te se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, Hamas pa je izpustil vse še žive izraelske talce, z izjemo enega pa je izročil tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

