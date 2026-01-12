Ponedeljek, 12. 1. 2026, 10.41
1 ura, 28 minut
Neznano kam je odšel 51-letni Igor iz Trbovelj. Ste ga videli?
Svojci od včeraj pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, je srednje postave, rjavih kratkih las, oblečen je v svetle jeans hlače in črno budno ter obut v rjave gležnarje.
Uporablja vozilo znamke Audi Q5 ljubljanske registrske tablice. Nazadnje so ga videli včeraj na območju Trbovelj.
Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi pogrešani ni bil najden, policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naj informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.