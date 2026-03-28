Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
28. 3. 2026,
22.25

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Arina Sabalenka Coco Gauff teniški globus

Sobota, 28. 3. 2026, 22.25

14 minut

Teniški globus, 28. marec

Arina Sabalenka v finalu Miamija boljša od Coco Gauff

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arina Sabalenka | Prva igralka sveta je v šestih partijah v Miamiju edini niz izgubila v finalu. | Foto Reuters

Prva igralka sveta je v šestih partijah v Miamiju edini niz izgubila v finalu.

Foto: Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka je ubranila naslov WTA 1000 v Miamiju. To je bila njena enajsta lovorika na turnirjih najvišjega ranga za grand slam in druga zaporedna po Indian Wellsu pred štirinajstimi dnevi. V finalu je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 6:2, 4:6 in 6:3.

Prva igralka sveta je v šestih partijah v Miamiju edini niz izgubila v finalu. Do naslova je prišla po dveh urah in enajstih minutah igre.

V petnajstih finalih na turnirjih serije 1000 je Sabalenka izgubila le štiri; dobila jih je šest od zadnjih sedmih oziroma zadnje štiri. S sedemindvajsetimi leti je pri štiriindvajsetih naslovih WTA.

Pet let mlajša Gauff je igrala 15. finale WTA in doživela četrti poraz. Zadnje dva od enajstih naslovov je osvojila lani v Roland Garrosu in Wuhanu.

WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

Finale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Coco Gauff (ZDA/4) 6:2, 4:6, 6:3.

Arina Sabalenka Coco Gauff teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

