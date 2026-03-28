Sobota, 28. 3. 2026, 22.25
Teniški globus, 28. marec
Arina Sabalenka v finalu Miamija boljša od Coco Gauff
Belorusinja Arina Sabalenka je ubranila naslov WTA 1000 v Miamiju. To je bila njena enajsta lovorika na turnirjih najvišjega ranga za grand slam in druga zaporedna po Indian Wellsu pred štirinajstimi dnevi. V finalu je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 6:2, 4:6 in 6:3.
Prva igralka sveta je v šestih partijah v Miamiju edini niz izgubila v finalu. Do naslova je prišla po dveh urah in enajstih minutah igre.
V petnajstih finalih na turnirjih serije 1000 je Sabalenka izgubila le štiri; dobila jih je šest od zadnjih sedmih oziroma zadnje štiri. S sedemindvajsetimi leti je pri štiriindvajsetih naslovih WTA.
Pet let mlajša Gauff je igrala 15. finale WTA in doživela četrti poraz. Zadnje dva od enajstih naslovov je osvojila lani v Roland Garrosu in Wuhanu.
WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):
Finale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Coco Gauff (ZDA/4) 6:2, 4:6, 6:3.