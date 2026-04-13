"To je nekaj najlepšega, kar si lahko želiš kot igralka," je o bučni podpori s tribun portoroškega igrišča povedala teniška igralka Veronika Erjavec, kjer je dobila dodatno energijo, a v soboto to ni bilo dovolj. Borila se je do zadnjega atoma moči, na koncu ji je ob napornem ritmu zmanjkalo energije, manjkale pa niso niti solze razočaranja.

V zadnjem dvoboju ji je zmanjkalo nekaj energije.

V petek in soboto je slovenska ženska teniška reprezentanca v Portorožu igrala dvoboj za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King proti Španiji in na koncu izgubila s 3:1. Tokrat je največji del odgovornosti nosila Veronika Erjavec, trenutno naša najboljša igralka, ki je igrala kar tri dvoboje zapored. Vendar je bil tudi zanjo to na koncu prevelik napor. Izgubila je zadnji dvoboj, kar je bilo za 26-letnico veliko razočaranje, prav tako pa ni mogla skriti solz razočaranja. A številni so se strinjali, da Veroniki ne moremo ničesar očitati, saj se je borila do konca.

"Nimam česa dodati"

Veronika Erjavec je bila v Portorožu v dvoboju za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King proti Španiji pod velikim pritiskom. Zdržala ga je, na koncu pa ji je zmanjkalo nekaj energije, kar je priznala tudi sama. "To za sabo potegne ogromno nekih stvari. Ni zbranosti. Težje se postavljaš na žoge, nimaš energije vrniti še ene žoge. Iščeš neke bližnjice, kar pa danes ni bilo mogoče, ker je nasprotnica preprosto igrala predobro. Nimam česa dodati. Jaz nisem zdržala na svoji ravni, ona pa mi ni ponudila praktično ničesar," je s cmokom v grlu kmalu po porazu razlagala Erjavec.

Soigralke so jo po porazu tolažile.

Vse so jo poskušale pomiriti

Po bolečem in čustvenem porazu je imela veliko podporo in tolažbo reprezentančnih kolegic. Na koncu so dekleta stopila v krog in si namenila nekaj spodbudnih besed, očitno pa je, da so si res v veliko podporo. "Nikoli si ne nalagamo dodatnega pritiska. Vse so me poskušale pomiriti, mi povedale, da sem dala vse od sebe, da si zaslužim le čestitke in da nas novembra čaka nova priložnost. Po eni strani je lepo, ko te potolažijo in slišiš spodbudne besede. Po drugi strani pa je odgovornost še toliko večja, saj igraš za celotno ekipo, ne le zase. Zato je v tem pogledu bolečina zagotovo še nekoliko večja."

Na osrednjem portoroškem igrišču je bilo na strani naše igralke na trenutke zelo glasno občinstvo, za kar je bila Veri zelo hvaležna. Sploh v soboto, ko jih je bilo na tribunah še več. "Bili so zelo glasni in vedri, kar je nekaj najlepšega, kar si lahko želiš kot igralka. To ti da dodatno energijo in voljo. Na žalost se ni izšlo tako, kot bi si želeli, tudi zaradi njih."

Slovenski ekipi se je zalomilo že prvi dan, ko je Tamara Zidanšek staknila poškodbo gležnja in ni bila več na voljo za igranje. To pa je imelo na nek način vpliv na celotno ekipo. Ko lahko na nekoga računaš in imaš določen načrt, potem pa se zgodi nesrečna poškodba, to vpliva na celotno ekipo.

"Najprej te zaskrbi, ali bo z njo vse v redu, potem pa začneš razmišljati, kaj zdaj. Vedeli smo, da ne bo mogla igrati posameznega dvoboja, zato smo morali vse skupaj prilagoditi. Pritisk je bil zaradi tega še toliko večji, saj smo imeli občutek, da bi mi morali zmagati s 3:1. Ampak takšne stvari se dogajajo, žal skoraj ne gre brez tega."

Španke so bile zelo korektne

Po končanem dvoboju smo na eni strani videli veliko žalost Slovenk, na drugi strani pa prešerno veselje španske ekipe. Kako težko pa je gledati nasprotnice, ki se veselijo, medtem ko je v domačem taboru razočaranje? "Da, to je vedno težko, ker veš, da boš ti razočaran, nekdo drug pa se bo veselil. Moram pa reči, da so bile zelo korektne. Pogosto se srečujemo, zato pridejo čestitat in tudi potolažit. Vsi smo že izkusili poraze, tako da je lepo videti, da obstaja tudi neka mera sočutja."

Veroniko Erjavec že kmalu čakajo novi teniški izzivi.

Pomembno bo, kako se bo odzvalo njeno telo

Veronika ne bo imela prav veliko premora, saj je turneja WTA zelo naporna in bo imela na sporedu kar nekaj zaporednih nastopov, precej pa bo pomembno, kako bo njeno telo zdržalo. "Za zdaj se sicer počutim dobro. Trenutno sem malo utrujena, ampak nimam nobenih poškodb, kar je najpomembnejše. Verjetno bom igrala čim več do Pariza (OP Francije op. p.), potem pa se bom odločila, ali grem hitro na travo ali si bom vzela nekaj časa. Ta odločitev bo padla pozneje."

