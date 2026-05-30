Teja Belak v Bonifiki po novo zmago

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak bo v finalih svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belak se je v finale uvrstila z najboljšo oceno, tako da se tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v Areni Bonifika na krogih lovil Luka Bojanc.

Kot je po kvalifikacijah povedala Belak, sicer letošnja skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, je njena forma kljub mesecu in pol tekmovalnega premora še vedno na vrhuncu. Tudi zato je kvalifikacijska skoka lahko izpeljala rutinirano in brez napak ter si s prvo oceno priborila boj za kolajne.

Vesela, da je zdržala pritisk

"Zelo sem vesela, da sem zdržala pritisk. V soboto bo tu veliko navijačev, tako da jih res nisem želela razočarati," je po kvalifikacijah napovedala 32-letna telovadka.

Poleg Belak je v četrtek navdušil tudi Bojanc, ki se je na svetovnem izzivu v Kopru še tretjič zaporedoma gladko uvrstil v boj za kolajne. Imel je drugi dosežek kvalifikacij, zato tudi za danes obljublja napad na kolajne.

V nedeljskih finalih pa bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst.