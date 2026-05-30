V finalu lige prvakov se obeta kaos, preprečijo ga lahko le Angleži

PSG drugič ali Arsenal prvič. Nocoj bomo na Puskas Areni v Budimpešti dobili zmagovalca 71. izvedbe najelitnejšega evropskega tekmovanja v klubskem nogometu. Če bo odločitev padla po rednem delu tekme, bo znan že nekje okrog 20. ure. Lahko disciplinirani in kompaktni Londončani zaustavijo nepredvidljive, prilagodljive in po potrebi kaotične Parižane?

"Kot trener imam z vsakim letom manj nadzora. Nenehno se moramo spreminjati. Če želiš, da ti uspe v sodobnem nogometu, če želiš presenetiti nasprotnika, moraš za to žrtvovati nekaj nadzora," je z zanimivim razmišljanjem pred finalnim spektaklom postregel Luis Enrique.

Asturijec na klopi Paris Saint-Germaina vseeno marsičesa ne prepušča naključju. Pravzaprav je v letošnji sezoni na določenih področjih uvedel strožji, bolj skrben nadzor kot kadarkoli prej. Ker je bilo lansko poletje zaradi klubskega svetovnega prvenstva za njegove varovance sila kratko in ker so se med aktualno sezono v pariško zasedbo prikradle nekatere poškodbe, je Enrique dal precej poudarka na previdno rotacijo ekipe.

Ousmane Dembele, prejemnik zlate žoge in po izboru nogometašev najboljši igralec letošnje sezone francoskega prvenstva, je na tem prvenstvu od prve minute začel le 11 tekem. Izkušeni kapetan Marquinhos je od februarja do konca sezone odigral zgolj tri prvenstvene tekme. Pravzaprav sta mejo dva tisoč odigranih minut na prvenstvu med standardno udarno enajsterico iz lige prvakov presegla le Warren Zaire-Emery in Vitinha. Na drugi strani je to mejo v standardni prvi enajsterici Arsenala preseglo šest nogometašev, Declan Rice je na angleškem prvenstvu vknjižil kar 3.099 minut.

PSG na stavnicah favorit

Tudi zaradi tega bo imel Enrique v Budimpešti na voljo vse glavne adute. Nared so tudi Ousmane Dembele, Nuno Mendes in Achraf Hakimi.

Po poškodbi, ki jo je staknil v polfinalu lige prvakov, bo za finalni spektakel nared tudi Achraf Hakimi. Foto: Reuters

Parižani so na stavnicah favoriti, a Arsenal na papirju predstavlja domala idealen "protistrup" za kaos, ki ga na zelenicah povzročajo aktualni evropski prvaki. Kjer Francoze krasi atraktivna, nepredvidljiva in fizično izjemno dinamična igra, topničarji stavijo na disciplino, organiziranost, doslednost. Eden največjih adutov novih angleških prvakov ostajajo prekinitve.

"Že večkrat smo se srečali z Arsenalom in zavedamo se, kje so najmočnejši in kako težko je igrati proti njim. Nihče ne ve, kaj se lahko zgodi na eni tekmi, naj gre za prekinitve ali karkoli drugega. Poglejte, s kakšnimi nasprotniki smo se v letošnji sezoni srečali mi: Liverpool, Bayern München, Chelsea. Vse te ekipe so iz nas izvlekle maksimum, morali smo se prilagoditi in pod črto nam je to uspelo. Hudič se skriva v podrobnostih, v vsakem trenutku mora biti jasno, kaj moramo storiti v napadu, kaj v obrambi, kako kreniti v protinapad. In kako braniti njihove prekinitve," pred sobotnim spektaklom pravi Marquinhos.

Je Arsenal dozorel tudi v Evropi?

Arsenal in PSG sta se v ligi prvakov pomerila pred manj kot 13 meseci. Parižani so bili na obeh polfinalnih srečanjih boljši za en zadetek, v finalu pa je sledila rekordna zmaga nad Interjem. Kot perfekcionist se je Mikel Arteta v zadnjem letu, sploh pa v zadnjih dneh, dni brez dvoma večkrat vračal k lanskim obračunom in k iskanju šibkih točk v pariških vrstah.

Arsenal bo po 20 letih znova zaigral v finalu lige prvakov. V sezoni 2005/06 je bila v Parizu s 3:1 boljša Barcelona. Foto: Reuters

Edino večjo spremembo v primerjavi z lansko ekipo pri Francozih predstavlja vratar Matvei Safonov, ki je nasledil Gianluigija Donnarummo, ta pa je bil pred letom dni eden glavnih razlogov, da so topničarji ostali brez mesta v finalu lige prvakov. Če je PSG v veliki meri zadržal in zgolj malenkostno izpopolnjeval filozofijo iz lanske sezone, je Arsenal prestal precej večje spremembe.

Londončani so tudi v ključnih trenutkih sezone pokazali večjo mero zrelosti, kar je zadostovalo za prvi angleški naslov po 22 sušnih letih. Zdaj morajo dozorelost pokazati tudi v soju najsvetlejših evropskih luči. Pot do finala je bila po zaslugi prvega mesta v ligaškem delu tekmovanja na papirju precej lažja od tiste, ki jo je prehodil PSG, v izločilnih bojih so padli Bayer Leverkusen, lizbonski Sporting in Atletico Madrid.

Arteta, ki bo imel prav tako na voljo praktično vse glavne adute (odsoten je Ben White, nared naj bi bila tudi Mikel Merino in Jurrien Timber), je le še 90 minut oddaljen od tega, da zapečati najuspešnejšo sezono v zgodovini severnolondonskega kluba.

Liga prvakov, finale:

Sobota, 30. maj

Lestvica po ligaškem delu:

Najboljši strelci: 15 – Mbappe (Real)

14 – Kane (Bayern)

10 – Gordon (Newcastle), Kvaratskhelia (PSG), Alvarez (Atletico)

8 – Haaland (Manchester City)

7 – Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern), Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin Lopez (Barcelona), Hauge (Bodø/Glimt), Martinelli (Arsenal), Sørloth (Atletico), Vitinha (PSG), Yamal (Barcelona), Gyökeres (Arsenal)

...