Norvežani z mladim Koblarjem skušajo uničiti švicarske sanje #vŽivo

Medtem ko hokejisti Švice na domačem svetovnem prvenstvu sanjajo o zgodovinskem naslovu prvakov in na turnirju v Zürichu še ne poznajo poraza, jim bo načrte na polfinalu poskušala prekrižati Norveška, ki je na krilih izjemnega najstnika slovenskih korenin Tinusa Luca Koblarja, prava senzacija prvenstva. Prvi polfinale se bo začel ob 15.20, v drugem se bosta za mesto v nedeljskem finalu udarili Kanada in Finska (20.00).

Svetovno prvenstvo, zaključni boji Polfinale (Zürich) Sobota, 30. maj



Švicarji so odločeni na domačem terenu osvojiti prvo zlato kolajno v zgodovini svetovnih prvenstev. V zbirki imajo že pet srebrnih in osem bronastih, zdaj pa čutijo, da je vendarle napočil čas, da posežejo čisto na vrh. Kaže jim odlično, iz skupinskega dela prvenstva so brez poraza izšli kot zmagovalci skupine A, v četrtek so v četrtfinalu zanesljivo, s 3:1 premagali še Švedsko in do izpolnitve sanj jih ločita le še dva koraka.

A že danes jim bo načrte poskušala prekrižati senzacionalna Norveška vrsta, ki bo sploh prvič v zgodovini zaigrala v polfinalu svetovnega prvenstva. Norvežani so v skupinskem delu izgubili le proti Slovaški ter zmagovalki skupine B Kanadi, eno točko pa so z zmago po podaljšku oddali še Dancem in zasedli drugo mesto v Fribourgu. S 4:0 so na predtekmovanju premagali Slovence in Italijane, s 3:2 Švede in kar s 4:1 Čehe.

Bo sproščenost recept za presenečenje?

V četrtfinalu so bili z 2:0 boljši še od Latvije, tudi na tej tekmi pa je zablestel 18-letni sin nekdanjih slovenskih olimpijcev Andreje (nekoč Grašič) in Jerneja Koblarja, Tinus Luc Koblar. Ta je prve hokejske korake naredil v Sloveniji, na Bledu, nato pa se z družino pred več kot desetletjem preselil na Norveško, ki jo danes zastopa na reprezentančnem odru. In to izjemno.

Tinus Luc Koblar je zvezda prvenstva v Švici. Foto: Guliverimage

Najstnik je ob debiju na članskih svetovnih prvenstvih na osmih tekmah vpisal že šest zadetkov in tri asistence. Danes bo najbrž znova adut norveške vrste proti favoriziranim gostiteljem. Ti bodo v Zürichu zagotovo pod velikim pritiskom, medtem ko so vikingi lahko v zanje zgodovinskem polfinalu povsem sproščeni. To utegne biti odločilno.

V večernem polfinalu brez tako izrazitega favorita

V večernem polfinalu tako izrazitega favorita ni. Kanada in Finska sta hokejski velesili, njuni navijači pa že navajeni praznovanja naslovov, tako svetovnih kot olimpijskih. Na predtekmovanju je bila Kanada za odtenek bolj prepričljiva s sedmimi zmagami, od teh eno po podaljšku (proti Norveški), in je z 20 osvojenimi točkami zasedla prvo mesto v skupini B. Finska je v skupini A izgubila eno tekmo, spopad s Švicarji za prvo mesto v züriški skupini.

Kaj bosta proti Fincem pokazala kanadska superzvezdnika Sidney Crosby in Macklin Celebrini? Foto: Guliverimage

V četrtfinalu so bili Kanadčani v ponovitvi februarskega finala olimpijskih iger s 4:0 boljši od ZDA, Finci pa so s 4:1 domov poslali Čehe.

Kanada daleč spredaj

Na lestvici kolajn so daleč spredaj Kanadčani (53 medalj, 28 zlatih) pred Rusi (oziroma nekoč igralci Sovjetske zveze) s 47 skupno in 27 zlatimi; a Rusi zaradi vojaškega napada na Ukrajino že štiri leta ne smejo igrati na prvenstvu.

Na zadnjih desetih prvenstvih je sicer najuspešnejša Kanada s tremi zlatimi (zadnjič so bili Kanadčani prvaki 2023), po dve zlati sta v tem obdobju dobili Švedska (zadnjo 2018) in Finska (zadnjo 2022), eno pa poleg ZDA še Češka (2024).

V zadnjih letih se je v ožjem krogu ekip, ki lahko vedno osvojijo medaljo, utrdila tudi Švica. Lansko srebro je bilo za Švicarje že peto, drugo zaporedno in tretje v zadnjem desetletju in pol.