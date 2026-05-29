Robert Golob o Matozu: Mislim, da so maske res padle

Odhajajoči premier Robert Golob, ki opravlja tekoče posle, se je v objavi na družbenem omrežju Facebook odzval na razkritje , da naj bi vodenje ministrstva za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo v novi vladi prevzel Janšev odvetnik Franci Matoz.

"Franci Matoz naj bi postal notranji minister. Si vi predstavljate, da bo odvetnik Janeza Janše tisti, ki bo nadziral slovensko policijo?" v objavljenem posnetku sprašuje premier Golob.

Po njegovih besedah novega mandatarja zanima samo še ena stvar, in to je izraelski Black Cube. "Kako priti do dokazov, kako jih najverjetneje uničiti oziroma poskrbeti za to, da tega procesa nikoli ne bo. In zato potrebuje svojega odvetnika na čelu policije. Jaz mislim, da so maske res padle," zaključi.

Matoz je sicer sinoči v oddaji 24ur zvečer zanikal možnost, da je ponudba, da postane kandidat za notranjega ministra, nagrada Janeza Janše za dobro opravljeno delo v zadevi Trenta, v kateri je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

Pojasnil je, da se je za kandidaturo odločil iz osebnih razlogov, "ker menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim". "Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam," je še dodal.