V Svobodi po vloženi listi ministrskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše doslej. Izbor kandidatov za ministre pa kaže, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ceni lojalnost, je dejal vodja poslancev Borut Sajovic.

Mandatar Janez Janša je v četrtek zvečer v DZ vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, DZ pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek.

V Svobodi, SD in Resni.ci so se odzvali na izbrana imena za novo vladno ekipo.

Sajovic: Štela bodo dejanja, ne pa besede Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je v današnji izjavi za medije ocenil, da morajo ministri oz. kandidati za ministrske funkcije v 16. slovenski vladi imeti možnost, da se predstavijo, povedo o svojih načrtih za delo na resorjih, ki jih nameravajo prevzeti. "Potem pa bodo štela dejanja, ne pa besede," je dodal. Kot pravi, pa si želi, da bi se mandat nadaljeval boljše, kot se je začel, "da resnica ne postane laž in da govor o več demokracije, seveda tudi udejanjamo". Poudaril je, da si Slovenija zasluži stabilnost, varnost in predvidljivost. Sajovic, sicer trenutno tudi še obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, pa bi si želel, da bo nova vladna ekipa uspešna in bo nadaljevala dobre trende odhajajoče. Med temi sam med drugim vidi uskladitev in poračun pokojnin, rekordne rezultate gospodarstva, rekordno zaposlenost, krepitev javnih sistemov in zadovoljstvo ljudi z življenjem v državi. Imen posameznih kandidatov, ki jim nameravajo najbolj gledati pod prste, ni želel naštevati. O kandidatu za notranjega ministra, sicer tudi odvetniku Franciju Matozu, ki je Janšo zastopal v več postopkih pred sodiščem, pa je ocenil, da "že sama izbira najbrž ne potrebuje komentarja". "Šteje lojalnost, očitno bo določene stvari treba tesno pravno pokrivati, kar pa lahko prinaša tudi tveganja," je še pristavil. Tudi glede potencialnih napetosti med partnerji, ker SLS, ki je na volitvah nastopila skupaj s NSi in Fokusom, ni dobila ministrskega mesta, je Sajovic dejal, da ne pričakuje "nič dramatičnega". "Poglejte, kako so v tej novi konstelaciji razmerij sil in moči nekateri, ki so zasedli pomembne fotelje in kavče, čez noč spremenili svoje mnenje in iz revolucionarjev postali sprenevedavi ubogljivci," je bil oster Sajovic. Kot pravi, pa tudi kot "otrok s podeželja" obžaluje, da je bila spregledana "zdrava kmečka pamet". Meni, da soustanovitelj predhodnice SLS Ivan Oman ne bi bil zadovoljen, da je "v borbi za političen prevzem slovenskega kmetijstva eni stranki najprej uspel prevzem Kmetijsko gozdarske zbornice, drugi pa zdaj kmetijskega ministrstva", SLS pa je kot "steber varne, zdrave pridelane hrane" potegnila kratko.

Predlagana ministrska ekipa po mnenju SD kaže na utrjevanje političnega nadzora nad državnimi sistemi



V SD so v odzivu na vložitev ministrske liste zapisali, da bodo njihovo delo presojali po vsebini, po njihovih odgovorih na zaslišanjih in po tem, ali bodo znali zagotoviti, da država ne bo služila politiki, ampak ljudem.



V SD so prepričani, da Slovenija potrebuje vlado, ki bo znala odgovoriti na konkretne težave ljudi. Med njimi so nanizali dostopno javno zdravstvo, stanovanja za mlade, varne in dostojno plačane zaposlitve, kakovostno javno šolstvo, stabilne javne finance, zaščito najranljivejših ter spoštovanje pravne države in demokratičnih institucij. "Predlagana ekipa pa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države," so navedli.



Delo kandidatov in kandidatk bodo presojali po vsebini, od vsakega pa pričakujejo jasne odgovore, "saj resorji niso področja za politične eksperimente ali revanšizem".



Dodali so, da bo njihova naloga jasna, in sicer biti odločna, odgovorna in vsebinska opozicija. Zavezali so se, da bodo podprli rešitve, ki bodo dobre za ljudi. Ostro pa bodo nasprotovali vsakemu poskusu podrejanja države, razgradnje javnih sistemov, poseganja v pravice ljudi ali vračanja Slovenije v čas političnih pritiskov, delitev in obračunavanja, so zaključili.