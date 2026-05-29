Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
29. 5. 2026,
9.24

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Franci Matoz Janez Janša Janez Janša ministrstvo

Petek, 29. 5. 2026, 9.24

12 minut

Matoz: Dokazal sem, da sem upravičen do te kandidature

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Janez Janša, Franci Matoz | V zadevi Trenta je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo. | Foto STA

V zadevi Trenta je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

Foto: STA

Novi mandatar Janez Janša je v četrtek razkril imena ministrskih kandidatov, med katerimi je največje presenečenje ime kandidata za ministra za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo. Vodenje tega naj bi prevzel Janšev odvetnik Franci Matoz. O svoji kandidaturi je Matoz spregovoril v oddaji 24ur zvečer. Zanikal je, da bi ta lahko bila nagrada za dobro opravljeno odvetniško delo v zadevi Trenta, in dejal, da se je za kandidaturo odločil iz osebnih razlogov, "ker menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim".

"Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam," je odločitev, da se poda v politiko, v oddaji 24ur zvečer komentiral Franci Matoz.

V oddaji je zanikal možnost, da je ponudba, da postane kandidat za notranjega ministra, nagrada Janeza Janše za dobro opravljeno delo v zadevi Trenta, v kateri je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

Tožilstvo je razpolagalo z bledimi indici 

"Nikakor ne more biti v zadovoljstvo to, da je nekdo 13 let v postopku, ki je neupravičen, neutemeljen," je dejal. Prepričan je, da je sodišče v zavrnitvi jasno pokazalo, da je tožilstvo v celotnem kazenskem postopku razpolagalo z bledimi indici.

Trdi, da je bil celoten postopek brez vsakršnega dokaza zoper Janšo. "Tako ne glede na vrednost parcele, tako ne glede na dogovarjanje, glede morebitnega naklepa, torej 13 let mučenja in politične posledice," je dejal Matoz in spomnil, da je zaradi zadeve Trenta padla vlada, poleg tega pa je trpela tudi Janševa družina.

Tina Bregant
Novice Bregant po razkritju močno razočarana: Danes je boleč dan
Janez Janša
Novice To se bo zgodilo naslednji teden
Ministri vlade Janeza Janše
Novice Znani vsi kandidati za ministre, največje presenečenje minister za notranje zadeve #video
Janez Janša
Novice Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji
Franci Matoz Janez Janša Janez Janša ministrstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.