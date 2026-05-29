Matoz: Dokazal sem, da sem upravičen do te kandidature

Novi mandatar Janez Janša je v četrtek razkril imena ministrskih kandidatov, med katerimi je največje presenečenje ime kandidata za ministra za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo. Vodenje tega naj bi prevzel Janšev odvetnik Franci Matoz. O svoji kandidaturi je Matoz spregovoril v oddaji 24ur zvečer. Zanikal je, da bi ta lahko bila nagrada za dobro opravljeno odvetniško delo v zadevi Trenta, in dejal, da se je za kandidaturo odločil iz osebnih razlogov, "ker menim, da sem v življenju dokazal, da sem upravičen do te kandidature, da lahko nekaj dobrega storim".

"Dosegel sem vse, kar sem si želel, in mislim, da je prav, da poskušam izboljšati stvari tudi na tem področju, ki ga dobro poznam," je odločitev, da se poda v politiko, v oddaji 24ur zvečer komentiral Franci Matoz.

V oddaji je zanikal možnost, da je ponudba, da postane kandidat za notranjega ministra, nagrada Janeza Janše za dobro opravljeno delo v zadevi Trenta, v kateri je v četrtek višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo.

Tožilstvo je razpolagalo z bledimi indici

"Nikakor ne more biti v zadovoljstvo to, da je nekdo 13 let v postopku, ki je neupravičen, neutemeljen," je dejal. Prepričan je, da je sodišče v zavrnitvi jasno pokazalo, da je tožilstvo v celotnem kazenskem postopku razpolagalo z bledimi indici.

Trdi, da je bil celoten postopek brez vsakršnega dokaza zoper Janšo. "Tako ne glede na vrednost parcele, tako ne glede na dogovarjanje, glede morebitnega naklepa, torej 13 let mučenja in politične posledice," je dejal Matoz in spomnil, da je zaradi zadeve Trenta padla vlada, poleg tega pa je trpela tudi Janševa družina.