Angliji se letos nasmiha zgodovinski podvig. Že tako je poskrbela za največji dosežek, odkar njeni klubi nastopajo v Evropi, saj ima prvič v zgodovini finalista v vseh treh mogočih tekmovanjih. Lahko pa gre še korak naprej in postane prva država v tem stoletju, ki bi v eni sezoni osvojila vse mogoče evropske lovorike. Aston Villa je že opravila svoje in osvojila ligo Europa, danes bo Crystal Palace v finalu konferenčne lige v Leipzigu favorit proti Rayo Vallecanu, v soboto pa se bo Arsenal v finalu lige prvakov v Budimpešti pomeril s PSG. Ni torej izključeno, da bi se bogati angleški klubi posladkali z vsemi glavnimi nagradami. Evropa česa podobnega v tem stoletju ne pomni, edina država, ki ji je to v bogati zgodovini evropskih tekmovanj že uspelo, pa je bila Italija. Zgodilo se je leto 1990, ko je slovenska zahodna soseda osvojila trojček. Pri njem pa je imel prste vmes tudi takratni slovenski (jugoslovanski) nogometni as Srečko Katanec.

Ne dogaja se pogosto, da bi v isti sezoni evropske lovorike osvajali zgolj klubi iz iste države. To se je zgodilo samo enkrat, pa še to v prejšnjem stoletju. Šlo je za sezono 1989/90, ko je bilo v evropskem nogometu še marsikaj drugače. Takrat je Slovenija spadala še pod skupno domovino Jugoslavijo, kar zadeva kakovost ligaških tekmovanj pa je prednjačila italijanska Serie A. Na Apeninskem polotoku ni manjkalo zvezdnikov, temu primerni so bili tudi uspehi njihovih klubov. Leta 1990 so se polastili vseh treh evropskih lovorik in spisali zgodovino.

Vialli kralj strelcev, najbližje njemu znanec 1. SNL

Srečko Katanec je s Sampdorio osvojil štiri lovorike. Leta 1991 je postal italijanski prvak, osvojil tudi italijanski superpokal, leta 1994 pa še italijanski pokal. V Evropi je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev (1990), leta 1992 pa v finalu državnih prvakov po podaljšku na še starem Wembleyju izgubil proti Barceloni. Foto: Guliverimage Pri enem izmed treh zmagovalcev pa se je odmevnega uspeha veselil tudi slovenski nogometaš. To je bil Srečko Katanec. Eden najboljših nogometašev, ki so se kadarkoli rodili na slovenskih tleh, je včasih spadal med jugoslovansko elito. Po Olimpiji je izkušnje nabiral še pri zagrebškem Dinamu in beograjskem Partizanu, nato pa ga je pot ponesla v Nemčijo (Stuttgart).

Še stopničko več je dočakal v Italiji, kjer se je pridružil zelo uspešnemu projektu Sampdorie, ki si je pod vodstvom karizmatičnega srbskega stratega Vujadina Boškova kmalu zagotovila kultni status. Blestela pa ni le v domačih tekmovanjih, ampak tudi v Evropi. V sezoni 1989/90 je tako šla do konca v pokalu pokalnih zmagovalcev. Nekdanje evropsko tekmovanje, ki je trajalo vse do leta 1999 in v katerem so imeli prednost zmagovalci državnih pokalnih tekmovanj, je tisto sezono ponudilo zahtevno konkurenco.

Sampdoria je preskočila vse ovire in v finalu na stadionu Ullevi v Göteborgu, kjer je dve leti pozneje potekal finale Eura 1992, z 2:0 ugnala Anderlecht. Oba zadetka je v podaljšku dosegel legendarni, žal že pokojni italijanski napadalec Gianluca Vialli. V tisti sezoni je bil s sedmimi zadetki tudi prvi strelec tekmovanja.

Na visokem drugem mestu na lestvici najboljših strelcev je bil Makedonec Milko Djurovski (štirje zadetki), takratni zvezdnik beograjskega Partizana, ki se je pozneje zaradi srčne izbranke preselil na Štajersko ter bil med drugim nogometaš Maribora in trener številnih slovenskih klubov.

Katancu čestital tudi bodoči športni direktor Olimpije

Ranko Stojić je leta 1990 sedel na klopi v finalu pokala pokalnih zmagovalcev in z Anderlechtom za zmago čestital Katančevi Sampdorii. Foto: Vid Ponikvar Anderlecht je na poti do finala izločil tudi Barcelono, Sampdoria pa Borussio Dortmund. Katanec, ki je bil v tistem obdobju standardni jugoslovanski reprezentant in je na poti do finala edini zadetek prispeval na srečanju z norveškim Brannom (za zmago z 1:0), je v finalu na Švedskem odigral 92 minut.

Zanimivo je, da je na rezervni klopi Anderlechta sedel Ranko Stojić, rezervni čuvaj mreže kluba iz Bruslja, ki je pozneje opravljal vlogo športnega direktorja Olimpije v obdobju, ko je bil predsednik Milan Mandarić.

V finalu v Göteborgu je blestel Gianluca Vialli. V podaljšku je dosegel dva zadetka in Sampdorio popeljal do lovorike. Foto: Guliverimage

Pri Sampdorii sta v napadu blestela Gianluca Vialli in Roberto Mancini, v vratih pa je nase opozarjal Gianluca Pagliuca. Nedotaknjeno mrežo je zadržal tudi v finalu.

Rijkaard rdeče-črne popeljal na evropski prestol

Edini zadetek v finalu je na Dunaju dosegel Frank Rijkaard. Foto: Guliverimage V pokalu državnih prvakov, predhodniku lige prvakov, je bil leta 1990 najboljši AC Milan. Rdeče-črni so v finalu na Dunaju na Praterju premagali Benfico z 1:0. Edini gol je v 68. minuti dosegel Nizozemec Frank Rijkaard.

Milan je imel takrat na voljo fantastično ekipo. Trenersko paličico je vihtel napadalno usmerjeni Arrigo Sacchi, v napadu je izstopal Marco van Basten, malce nižje za njim je stal in na igrišču kraljeval Ruud Gullit, v ekipi pa je bila prisotna še kopica italijanskih velikanov. Na primer Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Carlo Ancelotti in še bi lahko naštevali.

Benfico, ki je nadaljevala Guttmanovo prekletstvo in še enkrat ostala brez evropske lovorike, je vodil Sven-Goran Eriksson. Pokojni Šved se je dve leti pozneje preselil v Italijo in, nogometni svet je resnično majhen, prevzel vodenje Katančeve Sampdorie.

Izjemni nizozemski trojček v vrstah Milana. Od leve proti desni: Marco van Basten, Frank Rijkaard in Ruud Gullit. Foto: Guliverimage

AC Milan je na poti do finala izločil tudi Real Madrid in Bayern München, Benfica pa je imela lažji žreb. Še največ dela je imela v polfinalu z Marseillom.

Juventus ugnal Fiorentino, nato pa še kupil Baggia

Dino Zoff je pred 36 leti Juventus popeljal do evropske lovorike. Foto: Guliverimage Za popolno prevlado italijanskih klubov v evropski sezoni 1989/90 je poskrbel finale pokala Uefa, predhodnika današnje lige Europa. Takrat sta se v finalu igrali še dve tekmi, pomerila pa sta se Juventus in Fiorentina. Kluba, ki sta kmalu po finalu zaradi kontroverznega prestopa "čudežnega repka" Roberta Baggia iz Firenc v Torino postala velika sovražnika, sta se tako pomerila za evropsko lovoriko. Pozneje je njuno sovraštvo obudil še odhod Srba Dušana Vlahovića, ki je šel po poti Baggia.

Stara dama, ki je v tej sezoni v zaključku sezone ostala brez lige prvakov, je bila boljša. Najprej je doma na nekdanjem stadionu Comunale Vittorio Pozzo zmagala s 3:1, povratni dvoboj, ta se je zaradi kazni po incidentih v Perugii v polfinalu proti Werderju odigral v Avellinu, pa se je razpletel brez zadetkov.

Viole so v tisti sezoni zaradi prenove stadiona Artemio Franchi za SP 1990 domače evropske tekme igrale na stadionu Renato Curi v Perugii. Stadion v Firencah, kjer je Jugoslavija s Srečkom Katancem le dober mesec pozneje izpadla v četrtfinalu SP proti Argentini, za katero je nastopal (in zgrešil strel z bele točke) tudi Diego Armando Maradona, torej v tisti sezoni ni gostil evropskih tekem.

Salvatore Schillaci - Toto je bil najboljši strelec SP 1990. Foto: Guliverimage

Trener Juventusa je bil nekdanji vratarski as Dino Zoff, ki je danes star 84 let, rodil pa se je v mestecu Mariano del Friuli zelo blizu Slovenije. V napadu je nase že opozarjal Salvatore Schillaci, ki je kmalu za tem na SP 1990 zablestel kot meteor in postal najboljši strelec tekmovanja.

Lahko Anglija ponovi podvig Italije?

Pred 36 leti so tako Milan, Sampdoria in Juventus poskrbeli za vsesplošno italijansko prevlado v evropskih tekmovanjih. V tej sezoni bi lahko njihov podvig ponovili angleški predstavniki. Aston Villa je že osvojila evropsko ligo. V finalu je v Istanbulu nadigrala nemški Freiburg.

Aston Villa je prejšnji teden v finalu evropske lige nadigrala Freiburg. Foto: Reuters

Danes bo Crystal Palace skušal upravičiti vlogo favorita v finalu konferenčne lige, v katerem se bo v Leipzigu pomeril s španskim Rayo Vallecanom, v soboto pa se bosta v vrhuncu iztekajoče se evropske sezone 2025/26 v Budimpešti v finalu lige prvakov udarila Arsenal in PSG. Anglija je torej še v igri za zgodovinski podvig, s katerim bi se v nogometne almanahe zapisala šele kot druga država, ki bi ji v isti sezoni uspel sanjski trojček. Pri prvem, ki ga je Evropa občudovala leta 1990, pa je imel prste vmes tudi Slovenec.