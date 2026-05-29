Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams naj bi se po poročanju ameriških medijev pogovarjala o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu prihodnji mesec, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Govorice o morebitni vrnitvi 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam krožijo že od decembra lani, ko se je igralka vnovič vključila v protidopinški program - kar je eden od pogojev za ponovno igranje na profesionalni turneji.

Williams se je zaenkrat sicer zavila v molk, vendar so v podkastu Served, ki ga vodi nekdanji prvi igralec sveta in njen prijatelj Andy Roddick, v četrtek poročali, da je njena vrnitev neizbežna. V Served so razkrili, da naj bi 44-letnica igrala dvojice s kanadsko najstnico Victorio Mboko na turnirju v Queen's Clubu, ki se začne 8. junija.

Tudi časnik Daily Telegraph je poročal, da je zaprosila za posebno povabilo za nastop v dvojicah. Pri Lawn Tennis Association, ki organizira turnir, zadeve niso komentirali, medtem ko je predstavnik Wimbledona dejal le, da bo All England Club o posebnih povabilih odločal na sestanku, prvi seznam pa bo objavljen v tednu po 15. juniju.

Mboko je po zmagi v drugem krogu odprtega prvenstva Francije vsaj posredno potrdila novice in dejala: "S Sereno sva ostali v stikih, kar je res lepo, saj sem se vedno zgledovala po njej. Že to, da me sploh pozna, je zelo vznemirljivo. Želim, da ta trenutek ostane njen. Če se je pripravljena vrniti pod svojimi pogoji, potem mislim, da mora to sama tudi oznaniti."

Williams ni odigrala poklicnega tenisa vse od čustvenega slovesa na odprtem prvenstvu ZDA 2022, čeprav takrat ni izrecno dejala, da končuje kariero, ampak je govorila o "oddaljevanju" od tenisa. Leto kasneje je rodila drugo hčerko.