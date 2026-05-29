Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Petek,
29. 5. 2026,
11.07

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Serena Williams tenis

Petek, 29. 5. 2026, 11.07

40 minut

Junija naj bi igrala dvojice s kanadsko najstnico Victorio Mboko

Se bo Serena Williams že v kratkem vrnila v profesionalni tenis?

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Serena Williams | Serena Williams naj bi se po poročanju ameriških medijev pogovarjala o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu prihodnji mesec. | Foto Guliverimage

Serena Williams naj bi se po poročanju ameriških medijev pogovarjala o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu prihodnji mesec.

Foto: Guliverimage

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams naj bi se po poročanju ameriških medijev pogovarjala o senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju v Queen's Clubu prihodnji mesec, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Andreja Klepač
Sportal Tiha vrnitev Andreje Klepač: kako so se sicer teniške mame vračale?
Serena Williams
Sportal Sereni Williams zelena luč za vrnitev na največje turnirje

Govorice o morebitni vrnitvi 23-kratne zmagovalke turnirjev za grand slam krožijo že od decembra lani, ko se je igralka vnovič vključila v protidopinški program - kar je eden od pogojev za ponovno igranje na profesionalni turneji.

Williams se je zaenkrat sicer zavila v molk, vendar so v podkastu Served, ki ga vodi nekdanji prvi igralec sveta in njen prijatelj Andy Roddick, v četrtek poročali, da je njena vrnitev neizbežna. V Served so razkrili, da naj bi 44-letnica igrala dvojice s kanadsko najstnico Victorio Mboko na turnirju v Queen's Clubu, ki se začne 8. junija.

V Served so razkrili, da naj bi 44-letnica igrala dvojice s kanadsko najstnico Victorio Mboko na turnirju v Queen's Clubu, ki se začne 8. junija. | Foto: Guliverimage V Served so razkrili, da naj bi 44-letnica igrala dvojice s kanadsko najstnico Victorio Mboko na turnirju v Queen's Clubu, ki se začne 8. junija. Foto: Guliverimage

Tudi časnik Daily Telegraph je poročal, da je zaprosila za posebno povabilo za nastop v dvojicah. Pri Lawn Tennis Association, ki organizira turnir, zadeve niso komentirali, medtem ko je predstavnik Wimbledona dejal le, da bo All England Club o posebnih povabilih odločal na sestanku, prvi seznam pa bo objavljen v tednu po 15. juniju.

Mboko je po zmagi v drugem krogu odprtega prvenstva Francije vsaj posredno potrdila novice in dejala: "S Sereno sva ostali v stikih, kar je res lepo, saj sem se vedno zgledovala po njej. Že to, da me sploh pozna, je zelo vznemirljivo. Želim, da ta trenutek ostane njen. Če se je pripravljena vrniti pod svojimi pogoji, potem mislim, da mora to sama tudi oznaniti."

Williams ni odigrala poklicnega tenisa vse od čustvenega slovesa na odprtem prvenstvu ZDA 2022, čeprav takrat ni izrecno dejala, da končuje kariero, ampak je govorila o "oddaljevanju" od tenisa. Leto kasneje je rodila drugo hčerko.

Julija Starodubceva
Sportal Veliko presenečenje v Parizu, izpadla Ribakina
Novak Đoković
Sportal Đoković preživel še en francoski pekel, Zverev gladko naprej

Serena Williams tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.