STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
12.30

Nekdanja teniška šampionka ima 44 let

Sereni Williams zelena luč za vrnitev na največje turnirje

Serena Williams novembra na dirki formule 1 v Katarju.

Serena Williams novembra na dirki formule 1 v Katarju.

Foto: Reuters

Ena najuspešnejših teniških igralk vseh časov Serena Williams je pri 44 letih znova pridobila pravico za igranje na štirih največjih turnirjih za grand slam in na elitni ženski turneji teniških tekmovanj WTA. Američanka sicer še naprej ostaja skrivnostna, ali se bo po skoraj štiriletnem premoru res vrnila na tekmovanja.

Vrnitev na turnirje je povezana s precej zapletenimi postopki. Da bi lahko Serena Williams znova nastopila na teniških turnirjih, je morala šest mesecev polno sodelovati v protidopinškem programu in sprejeti tudi nenapovedane dopinške teste. To šestmesečno obdobje se bo izteklo v nedeljo. Američanka lahko zdaj neovirano sodeluje na profesionalnih teniških turnirjih, na katerih bo od organizatorjev prejela posebno povabilo (wild card).

Williams, ki se je v času tekmovalnega premora posvetila družinskemu življenju, za zdaj ni razkrila, na katerih turnirjih želi igrati. "Če se ne bo poškodovala, ni prav nobenega dvoma, da bo nekoč spet nekje igrala," je januarja dejal Jim Courier. "Nihče, ki ne namerava igrati profesionalnega tenisa, se ne bo uvrstil na protidopinški seznam, še posebej ne nekdo s toliko izkušnjami, kot jih ima Serena Williams," je dejal nekdanji ameriški tenisač.

Serena Williams je osvojila 23 lovorik za grand slam. | Foto: Serena Williams je osvojila 23 lovorik za grand slam. Williams je decembra sprva uradno zanikala govorice o vrnitvi na turnirje, te pa so postale še glasnejše, potem ko se je na igrišča vrnila starejša sestra Venus Williams. "Ne vem, bom videla, kaj se bo zgodilo," se je nekdanja številka 1 izognila vprašanju v ameriški televizijski oddaji Today. Prav tako ni želela odgovoriti na vprašanje, kako to, da je njeno ime zaslediti na seznamu igralk, ki so podvržene protidopinškim testom: "Nisem vedela, da sem se ponovno pridružila programu, mislila sem, da me nikoli niso odstranili s seznama. Glejte, o tem ne morem govoriti," je dejala mati dveh hčera, starih osem in dve leti.

Williams je mogoče o svoji vrnitvi nekoliko skrivnostna, vendar pa ni opustila igranja tenisa. V začetku februarja je trenirala skupaj z Američanka Alycio Parks (77. na svetu). "V odlični formi je. Mislim, da bi bila na turneji sila, s katero bi se bilo treba resno spopasti," je Parks povedala v intervjuju za teniško publikacijo Tennis Majors.

Šampionka je zadnji turnir odigrala leta 2022, ko je nastopila na odprtem prvenstvu ZDA. Več kot triletna odsotnost pomeni, da trenutno ni del tekmovalk, ki so vključene na svetovno jakostno teniško lestvico. To seveda pomeni, da si lahko neposreden nastop v glavnem žrebu turnirjev mimo mučnih kvalifikacijskih nastopov zagotovi le s posebnim povabilom.

