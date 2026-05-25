Plaža ni več le prostor za sončenje, ampak postaja modna kulisa, kjer stil dobi bolj sproščeno, a hkrati bolj samozavestno podobo. Kopalke niso več samo praktičen kos za v vodo, postajajo osrednji element poletnega stila, okoli katerega gradimo celoten videz. Pravi modeli znajo narediti veliko več, kot si mislimo – poudarijo silhueto, lepo oblikujejo postavo in poskrbijo, da se v svoji koži počutimo samozavestno. Premišljeni kroji nežno skrijejo tisto, kar želimo manj poudariti, ter subtilno izpostavijo ženstvenost in eleganco. Prav zato dobre kopalke niso več le modna izbira, ampak občutek, ki ga nosimo s sabo vse poletje.

Letos so v ospredju silhuete, ki poudarijo ženstvenost, luksuzni materiali z rahlim sijajem in detajli, ki delujejo kot z modnih revij. Enodelni modeli z globljimi izrezi, sofisticirani živalski vzorci, elegantni črni odtenki in premišljeno oblikovani bikini kroji ustvarjajo videz, ki deluje glamurozno, a še vedno nosljivo.

Foto: Rok Deželak

Modne kopalke 2026, ki poudarijo postavo

Poseben poudarek letošnje sezone je na materialih in krojih, ki ustvarijo občutek prefinjenega poletnega luksuza. Mehke, kompaktne tkanine lepo oblikujejo silhueto, subtilen sijaj pa kopalkam doda eleganten videz, ki še posebej izstopa na soncu. Nabrani detajli, teksturirane površine in premišljeni izrezi ustvarijo učinek, zaradi katerega kopalke postanejo glavni modni poudarek poletja.

Letos posebno mesto zavzemajo enodelne ženske kopalke . Ne skrivajo postave, ampak jo poudarijo na sofisticiran način. Globlji izrezi optično podaljšajo silhueto, mehko oblikovane košarice pa poskrbijo za udobje in občutek samozavesti. V kombinaciji z minimalističnim nakitom in lahkotnim pareom ustvarijo videz, ki brez težav deluje tudi kot oprava za klub na plaži ali poletno kosilo ob obali.

Foto: Rok Deželak

Po drugi strani dvodelne kopalke ostajajo klasika, a v bolj dovršeni različici. Visok pas se vrača z elegantnimi linijami in nežnimi naborki, zgornji deli pa navdušujejo z zanimivimi prepletanji naramnic in kroji, ki združujejo retro pridih s sodobno estetiko. Živalski vzorci v toplih karamelnih in peščenih tonih delujejo sofisticirano, črna pa še vedno ostaja sinonim za brezčasno eleganco.

Poletni stajlingi: kako kopalke nositi tudi zunaj plaže

Poletni stajling se letos ne konča pri kopalkah. Čez kopalke se nosijo prosojne tunike za na plažo , čipkaste halje in prevelike lanene srajce, ki ustvarijo videz filmske dive na dopustu. Poletna garderoba tako postane bolj premišljena, a hkrati bolj sproščena – z manj kosi in več možnostmi kombiniranja. Od jutranjega poležavanja na plaži do večernega aperitiva ob sončnem zahodu.

Foto: Rok Deželak

Prav v tem se skriva čar letošnjega poletnega stila – v občutku lahkotnosti, ki kljub sproščenosti deluje premišljeno in urejeno. Kopalke niso več nekaj, kar oblečemo samo za na plažo, ampak postajajo del celotne garderobe. V kombinaciji z lahkotnimi plastmi, naravnimi materiali in modnimi dodatki ustvarjajo videz, ki brez težav prehaja med različnimi deli dneva.

Dva kosa, ki definirata poletje:

Ko udobne kopalke postanejo del modne garderobe

Kolekcija RED by Mana letos stavi na ženstvene kroje, sofisticirane vzorce in brezčasne barvne kombinacije, ki jih lahko nosimo več sezon. V ospredju so modeli, ki poudarijo postavo, hkrati pa ohranjajo udobje in občutek samozavesti, ne glede na to, ali ste ob morju, na mestni promenadi ali večernem druženju ob sončnem zahodu.

Foto: Rok Deželak

Prav zato se tako dobro ujamejo s sodobnim načinom oblačenja, kjer štejejo premišljeni kosi, ki jih lahko nosimo na več načinov in ob različnih priložnostih. Poletna garderoba danes ni več sestavljena iz ločenih videzov za odhod na plažo, v mesto ali na večerjo, ampak iz kosov, ki se med seboj preprosto povezujejo in prilagajajo ritmu dneva.

RED by Mana tudi to poletje sledi tej filozofiji. Kolekcija združuje lahkotne materiale, udobne kroje in sodoben dizajn, ki omogoča preprosto kombiniranje ter ustvarjanje videzov z občutkom sproščene elegance.

