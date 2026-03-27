V zadnjih letih lahko občudujemo športnice, ki so se več kot uspešno vrnile po porodu. Veliko tega vidimo tudi v vrhunskem tenisu, ko nekatere izmed igralk naravnost blestijo. Pri nekaterih je videti vrnitev preprosta, pri drugih pa je vendarle videti malo težje. Na teniška igrišča pa se je po materinstvu vrnila tudi slovenska teniška igralka Andreja Klepač.

Pred dnevi je številne ljubitelje tenisa presenetila izjava Naomi Osake, štirikratne teniške zmagovalke turnirjev za grand slam. Japonka je leta 2025 dokazala, da še vedno zna igrati tenis.

Lani se je uvrstila v finale turnirja v Montrealu in polfinale OP ZDA, turnirja za grand slam. Začetek letošnje sezone pa zanjo ni šel po pričakovanjih. V tretjem krogu OP Avstralije se je morala umakniti, v Indian Wellsu pa se je poslovila v osmini finala. Njeni navijači so upali, da se 28-letna teniška prebudila v Miamiju, a je morala pod hladno prho že po uvodnem dvoboju, ko je izgubila proti Talii Gibson.

"Želim biti najboljša mama …"

Po tem porazu se je tudi ona začela soočati z dilemo, koliko je še smiselno vztrajati v vrhunskem tenisu, potem ko je leta 2023 postala mama. Sama je priznala, da ne misli vztrajati, če bo izgubljala v uvodnih dvobojih. "Seveda bi rada igrala, ampak kot sem povedala že lani … Moja hčerka mi pomeni zelo veliko in želim biti mama. Želim biti najboljša mama, kar sem lahko, vendar imam včasih občutek, da vem, kaj moram narediti, da postanem res dobra igralka, in to je zelo težko," je pred dnevi na novinarski konferenci razlagala Osaka in razkrila, da ne bo igrala v Charlestonu, upa pa, da bo lahko igrala v Madridu, Rimu in seveda tudi na OP Francije. "Kot sem rekla že lani, ne bom ostala na turneji, če bom izgubljala v prvem krogu."

Naomi Osaka pa še zdaleč ni edina teniška igralka, ki se je vrnila po porodu. Nekaterim je vrnitev na teniška igrišča uspela v polni meri.

Andreja Klepač, ki je že blestela v igri dvojic, se je v letošnji sezoni spet vrnila na igrišča. Igrala je že na OP Avstralije, prvem letošnjem turnirju za grand slam. Foto: Sportida

Neopazna vrnitev Slovenke

Primer imamo tudi med Slovenkami, potem ko je pred časom mama postala Andreja Klepač, ki je v svoji karieri blestela predvsem v dvojicah. Primorka se je po treh letih premora nekoliko neopazno vrnila, potem ko je rodila hčerko Tajo. Klepač, nekdaj 11. igralka sveta med dvojicami, je letos igrala na petih turnirjih. V letošnji sezoni je nastopala na petih turnirjih, med drugim tudi na OP Avstralije, prvem letošnjem turnirju za grand slam, kjer se je prebila do drugega kroga. Ta teden bi morala igrati na domačem turnirju v Murski Soboti, a je žal morala njena soigralka Erika Andreeva zaradi trebušnih težav nastop odpovedati. Zagotovo pa jo bomo lahko spremljali tudi v prihodnje.

Kim Clijsters: "Biti mama, biti žena, komunicirati z ekipo, trenerjem, možem, varuško … Pomembno je bilo živeti v trenutku." Foto: Guliverimage/Getty Images

"Pomembno je bilo živeti v trenutku …"

Pri tem je zelo izstopala belgijska teniška igralka Kim Clijsters, ki je leta 2003 postala prva Belgijka na vrhu lestvice WTA. Istega leta je zmagala v dvojicah na Roland Garrosu in Wimbledonu, svoj prvi posamični grand slam pa je osvojila na OP ZDA leta 2005. Po upokojitvi leta 2007 zaradi poškodb, poroke in rojstva hčerke leta 2008 se je leta 2009 vrnila na turnejo ter že na tretjem turnirju osvojila OP ZDA. S tem je postala prva mama z zmago na turnirju za grand slam po Evonne Goolagong leta 1980.

"Biti mama, biti žena, komunicirati z ekipo, trenerjem, možem, varuško … Pomembno je bilo živeti v trenutku. Vedno sem bila zelo disciplinirana športnica. Morala sem se naučiti, kako se odpovem določenim stvarem in živim v trenutku ter ga sprejmem takšnega, kot je," je pred leti za TNT Sports povedala Clijsters, ki se je dokončno upokojila leta 2012.

Serena Williams v družbi svoje prvorojenke. Američanka še ni uradno sklenila svoje kariere. Foto: Getty Images

Serena Williams se je morala naučiti ravnovesja

Zelo uspešno se je na teniška igrišča vrnila legendarna Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam. Američanka se je po porodu leta 2017 hitro vrnila na najvišjo raven. Leta 2018 je prišla v finale Wimbledona, leta 2020 pa je v Aucklandu osvojila tudi svoj prvi turnir po materinstvu. Presenetljivo je bilo, da je Serena že deset mesecev po rojstvu prve hčerke igrala v finalu.

"Še vedno se moram naučiti ravnovesja med tem, da sem tam zanjo in da sem tam zase. Delam na tem. Nikoli prej nisem razumela žensk, ko se postavljajo na drugo ali tretje mesto. To pa je pravzaprav tako preprosto, res je preprosto," je leta 2019 povedala v intervjuju za Tinybeans.

Viktoria Azarenka v družbi svojega sina. Foto: Guliverimage

Victoria Azarenka, ki je letos končala svojo športno kariero, je dolgo časa usklajevala vlogi vrhunske teniške igralke in mame. Po rojstvu sina se je vrnila leta 2017, pozneje pa kot mama dosegla velike rezultate. Leta 2020 je osvojila svoj prvi naslov po štirih letih, ko je zmagala turnir v Cincinnatiju, nato pa je še igrala v finalu OP ZDA.

"Zelo veliko je stvari, ki jih je treba uskladiti in uravnotežiti. A če sebe ali druge igralke označimo samo kot mame, to še zdaleč ni vse, kar smo. Smo tudi teniške igralke. Smo tudi ženske, ki imajo sanje in cilje. Moje življenje se je pravzaprav začelo, ko sem postala mama, to lahko iskreno povem. Vse se spremeni. Tvoje prioritete nimajo več nič skupnega s tem, kar so bile prej. Pravzaprav ni nič več enako," je leta 2020 povedala danes 36-letna Belorusinja.

Belinda Bencic je uprizorila eno največjih vrnitev v zadnjih letih. Foto: Reuters

Švicarka je izpolnila velike sanje

Veliko vrnitev je uprizorila tudi Švicarka Belinda Bencic. Po porodu aprila 2024 se je vrnila na turnejo in februarja 2025 osvojila turnir v Abu Dabiju. To je bila zanjo prva turnirska zmaga po porodu in njena vrnitev velja za eno najodmevnejših v zadnjih letih.

"Velike sanje so bile, da se vrnem, igram pred njo (hčerko Bello, op. p.) in osvojim turnir. To je prvi turnir, ki sem ga osvojila dvakrat … Očitno se bom morala vračati sem do konca kariere," je lani po zmagi povedala 29-letna teniška igralka.

Caroline Wozniacki si je po materinstvu postavila prioritete. Foto: Guliverimage

Caroline Wozniacki je imela jasno postavljene prioritete

Po porodu dveh otrok se je Caroline Wozniacki leta 2023 vrnila iz športne upokojitve, potem ko je lopar postavila v kot leta 2020. Ob vrnitvi je že leta 2023 na OP ZDA dosegla osmino finala, marca 2024 pa se je prebila tudi v četrtfinale turnirja v Indian Wellsu, kar potrjuje, da se ji je po materinstvu uspelo vrniti na visoko teniško raven. Sama je ob vrnitvi poudarila, da želi biti zgled ženskam, ki se po materinstvu nočejo odpovedati svojim ambicijam, vseeno pa so tudi pri njej na prvem mestu otroci.

"Zdaj imam zelo jasno postavljene prioritete. Najpomembneje mi je, da so moji otroci srečni, zdravi in da dobro napredujejo," je leta 2024 povedala 35-letna Danka, ki ima danes tri otroke in je že končala svojo kariero.

Preberite še: