V Portorožu bo v petek in soboto zelo zanimivo. Slovenska ženska teniška reprezentanca začenja odločilni boj za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. V petek sta na sporedu dva posamična dvoboja. Na igrišče bosta stopili Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec, ki se bosta borili za prvi točki Slovenije. Na zaključni turnir se uvrsti ekipa, ki prva zbere tri točke (tri dvoboje).

Portorož bo v prihodnjih dveh dneh teniško obarvan. Dvoboj med Španijo in Slovenijo se lahko konča z izjemnim uspehom: z uvrstitvijo na finalni turnir v Šenženu, kjer bo igralo osem najboljših reprezentanc tega tekmovanja. Vse oči bodo uprte v naše igralke, ki imajo po letu 2023 spet priložnost za velik slovenski teniški uspeh.

Foto: Aleš Fevžer

V Tenis centru Portorož bo ob 13. uri na igrišče stopila Tamara Zidanšek, trenutno 128. igralka na lestvici WTA, njena nasprotnica bo 20-letna Španka Kaitlin Quevedo (127. mesto), v Portorožu najboljša španska igralka.

Zidanšek je dan pred dvobojem povedala, da ji vloga prve igralke ustreza, saj točno ve, kdaj jo čaka dvoboj. Ob tem želi predvsem ostati osredotočena na svojo igro. Priznava, da je letos našla več konstantnosti na igrišču. Za igralki bo to prvi medsebojni obračun.

Veronika Erjavec pred dvobojem ostaja previdna.

Veronika z boljšo medsebojno statistiko, a ostaja previdna

Za Tamaro pride na vrsto Veronika Erjavec, ta se bo pomerila z levičarko Leyre Romero Gormaz, ki se na pesku zelo dobro počuti. Trenutno 99. igralka sveta ima z njo že izkušnje, saj sta se pomerili dvakrat, enkrat tudi letos – obakrat je bila boljša naša igralka.

A Erjavec ostaja previdna, saj je njena nasprotnica znana kot nepredvidljiva igralka, ki lahko hitro spremeni potek dvoboja. Zato trenutno naša najboljša igralka ve, da bo morala biti potrpežljiva in izkoristiti priložnost, ko bo prišel čas za to.

V slovenski ekipi poudarjajo, da med njimi vlada zelo dobro vzdušje.

Kapetanka verjame v pravo izbiro in dobro vzdušje

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je pred dvobojem poudarila, da je bila odločitev o izbiri igralk vse prej kot lahka. V ekipi so podrobno analizirali trenutno formo igralk, na koncu pa izbrali Zidanšek in Erjavec.

Vzdušje v reprezentanci je po njenih besedah zelo dobro, zato so pred dvobojem v slovenski ekipi samozavestni. Veliko bo znanega že v petek, saj lahko prav petkova dvoboja narekujeta potek nadaljevanja obračuna.

V soboto še dvoboj dvojic in posamična dvoboja

Sobotni spored se bo začel z dvobojem dvojic, sledila pa bosta še dva posamična dvoboja, ki lahko odločita potnika na zaključni turnir. Slovenija ima že izkušnjo igranja med najboljšimi, saj se je pred tremi leti v Sevilli prebila celo do polfinala.

Portorož:

Slovenija - Španija

petek, 10. april:

Tamara Zidanšek (Slo) - Kaitlin Quevedo (Špa)

Veronika Erjavec (Slo) - Leyre Romero (Špa) sobota, 11. april:

Kaja Juvan/Nika Radišić (Slo) - Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo (Špa)

Veronika Erjavec (Slo) - Kaitlin Quevedo (Špa)

Tamara Zidanšek (Slo) - Leyre Romero (Špa)

Preberite še: