Bo slovenskim dekletom po težkem dnevu uspelo?

Slovensko žensko teniško reprezentanco v Portorožu proti Španiji igra drugi dan odločilnega dvoboja za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Po dveh posamičnih dvobojih je izid v zmagah 1:1. Danes jih čakajo odločilni dvoboji. Ob 11. uri je na sporedu najprej dvoboj dvojic, v nadaljevanju pa še dva posamična dvoboja.

Po razburljivem prvem dnevu je jasno, da bo sobota na osrednjem portoroškem igrišču še kako pestra. Slovenska ekipa je ostala brez Tamare Zidanšek, ki si je v petek poškodovala gleženj in dvoboj predala. Španija je prišla do vodstva 1:0. Za tem je bila na vrsti Veronika Erjavec, ki je v pomembnih trenutkih pokazala pravo igro, po dveh nizih premagala Leyre Romero in s tem izenačila na 1:1. "Ni bilo preprosto, energija ekipe je padla, a mi je uspelo ostati zbrana," je po petkovi zmagi priznala Erjavec.

Dan se začenja z dvobojem dvojic

Sobota pa se začenja z dvobojem dvojic, ki bi lahko imel odločilen vpliv na končni razplet, saj bodo zmagovalke le še zmago oddaljene od preboja na zaključni turnir. A ob poškodbi Zidanšek, bodo morali v slovenski ekipi najti pravo kombinacijo.

Slovenska ekipa diha kot eno. Foto: Aleš Fevžer

Po dvojicah sledita še dva posamična dvoboja, ki lahko odločita potnika na zaključni turnir v Shenzen. Slovenke imajo že podobne izkušnje, saj so se pred tremi leti že prebile med najboljše. Zdaj imajo novo priložnost, da v Portorožu napišejo še eno odmevno teniško zgodbo.

Portorož:

Slovenija – Španija 1:1 petek, 10. april:

Tamara Zidanšek (Slo) – Kaitlin Quevedo (Špa) 6:4, 2:6, predaja

Veronika Erjavec (Slo) – Leyre Romero (Špa) 6:4, 6:3 sobota, 11. april:

Kaja Juvan/Nika Radišić (Slo) – Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo (Špa)

Veronika Erjavec (Slo) – Kaitlin Quevedo (Špa)

Tamara Zidanšek (Slo) ?– Leyre Romero (Špa)

