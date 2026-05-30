Romunski obrambni minister odločno proti Putinu #vŽivo

Romunski obrambni minister Radu Miruță je kategorično zavrnil ugibanja o izvoru drona, ki je v četrtek zvečer strmoglavil v stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galați ter poškodoval žensko ter otroka. S tem se je odzval na besede ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je izjavil, da je o izvoru drona še prezgodaj govoriti.

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj izjavil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je strmoglavil na vzhodu Romunije. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nihče ne more govoriti o izvoru tega ali onega letalnika, dokler se ne opravi pregled. (...) Če nam posredujejo kakršnekoli objektivne podatke (...), bomo v tem primeru ocenili, kaj se je zgodilo," je na novinarski konferenci v Kazahstanu povedal Putin.

Ob tem je sicer ocenil, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti, in spomnil, da so ukrajinski droni večkrat strmoglavili v bližnjih državah, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Prav tako je poudaril, da Moskva "nikoli ni grozila in tudi zdaj ne grozi evropskim državam". Slednje je obtožil, da si prizadevajo za nadaljnjo konfrontacijo z Rusijo.

Romunski obrambni minister: Dron je nedvomno ruske izdelave

Na Putinove izjave se je zatem odzval romunski obrambni minister Radu Miruță in kategorično zavrnil ugibanja o izvoru letala. "Dron, ki je v četrtek zvečer strmoglavil v stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galați, je nedvomno ruske izdelave," je dejal Miruță.

"Vabimo tiste iz Rusije, ki menijo, da obstajajo podrobnosti, zaradi katerih ta brezpilotni letalnik ni ruski, da se od jutri naprej zglasijo na sedežu Glavnega obveščevalnega direktorata oboroženih sil, kjer lahko poiščejo serijsko številko na izdelkih ruske izdelave. Razumem to meglo, ki se ustvarja okoli ruske agresije proti Ukrajini, toda to, kar smo našli, je glede na vrsto zadevnih komponent nedvomno izdelek ruske proizvodnje," je še pojasnil Miruță.

Tudi romunska zunanja ministrica Oana Țoiu je za France24 povedala, da nima veliko potrpljenja s trditvijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona.