Veronika Erjavec razkrila, kaj se je dogajalo po šoku

Po hudi poškodbi Tamare Zidanšek v dvoboju proti Španiji za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King je bila Veronika Erjavec, trenutno naša najboljša teniška igralka, pred veliko preizkušnjo. Naši igralki se je na koncu uspelo zbrati in Sloveniji priigrati zelo pomembno točko, potem ko je po dveh nizih premagala Leyre Romero.

V težkih trenutkih so ji pomagali ekipa in občinstvo. Foto: Aleš Fevžer

Cmok v grlu

"Ni bilo preprosto. Nekako je energija cele ekipe malo padla, kot da bi imeli vsi cmok v grlu, tako da je bilo prisotne malo več nervoze in zaskrbljenosti, da ni s Tamaro kaj resnega. Ampak potem, ko sem šla na igrišče, se mi je uspelo zbrati. Izjemno so mi pomagali ekipa in vsi navijači," je na začetku povedala nekoliko bolj sproščena Veronika Erjavec, ki bo ob poškodbi Tamare Zidanšek v soboto še kako pomemben člen slovenske reprezentance.

Kaj je bilo ključno v dvoboju?

Kje se je po njenem mnenju lomil petkov dvoboj? "Mislim, da je bilo ključno to, da sem bila bolj potrpežljiva. Bolj sem vztrajala v taktiki in načrtu, ki sem ga imela. Potem sem v pravih trenutkih nekako prevzela pobudo, poskušala narediti nekaj več. Na koncu se je izšlo na način, kot sem si želela.

Najpomembnejše je bilo, da je bila potrpežljiva. Foto: Aleš Fevžer

Veronika nam je razkrila, da je bilo v petek še kako pomembno, da je dvoboj dobila po dveh nizih, saj bi bilo zanjo fizično veliko napornejše, če bi se zavleklo v tretji niz. Zaveda se, da jo lahko v soboto čakata še dva dvoboja – torej igra dvojic in posamični dvoboj.

"Ni še vse dorečeno, ampak … Po dvojicah bom imela samo 30 minut odmora, tako da bi vse, kar bi danes trajalo dlje, šlo meni v minus in mislim, da bi bilo nek način težko. Tudi v karieri še nikoli nisem igrala tako, da bi najprej igrala dvojice, potem pa še posamični dvoboj. Zanimivo bo. Sem pa vesela, da sem danes končala v dveh nizih."

Rada zabava sebe in druge

Njeno veselje se je poznalo tudi potem, ko je na igrišču zaplesala po ritmih glasbe, ki je odmevala na osrednjem igrišču. Sama je povedala, da je redkost v tenisu, da se dekleta lahko dobijo skupaj in to izkoristijo.

"Nekako je treba ohraniti dobro voljo, da se cela ekipa malo pošali, ker smo potem naslednji teden spet vsak sam. Takrat je ogromno stresa in vsega, tako da se na nek način malo sprostimo in spoznamo, da smo si lahko v oporo in da si nismo nasprotniki v isti ekipi. Rada se zabavam, sebe in druge," je še povedala 99. igralka sveta, ki je znova pohvalila portoroško osrednje teniško igrišče.

