Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Carlos Alcaraz Jannik Sinner Mirra Andrejeva tenis

Nedelja, 12. 4. 2026, 17.40

25 minut

Teniški globus, 12. april

Sinnerju dvoboj teniških titanov v Monte Carlu

Jannik Sinner | Jannik Sinner | Foto Reuters

Foto: Reuters

annik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP 1000 v Monte Carlu. V finalu je bil boljši od Carlosa Alcaraza s 7:6 (5) in 6:3 in bo v ponedeljek znova zasedel prvo mesto na mednarodni jakostni lestvici. Mirra Andrejeva pa je zmagovalka turnirja WTA 500 v avstrijskem Linzu. Komaj 18-letna Rusinja je bila po slabih dveh urah v finalu boljša od rojakinje z avstrijskim potnim listom Anastasie Potapove z 1:6, 6:4 in 6:3.

Carlos Alcaraz
Sportal Brez dvoma: Alcaraz in Sinner zanesljivo v finale

Carlos Alcaraz | Foto: Reuters Carlos Alcaraz Foto: Reuters Jannik Sinner je v 17. medsebojnem obračunu proti dve leti mlajšemu Carlosu Alcarazu dosegel svojo sedmo zmago, pred današnjim obračunom na klasičnem in uveljavljenem turnirju na peščeni podlagi v kneževini pa je dobil tudi finalni dvoboj na lanskem zaključnem turnirju sezone ATP v Torinu.

Italijan je v Monte Carlu dosegel svojo 27. turnirsko zmago in tretjo letošnjo na turnirjih serije masters, pred tem je bil najboljši tudi na tovrstnih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Osmoljenec današnjega finalnega obračuna s Pirenejskega polotoka ostaja pri 26 turnirskih zmagah.

Španec je v uvodnem nizu že v drugi igri odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel z 2:0, a Italijan je sijajno odgovoril in vrnil z enako mero ter izenačil na 2:2. Do konca niza sta oba trenutno najboljša igralca na svetu imela nekaj priložnosti za brejk, a jih nista izkoristila, tako da je prvi niz epilog dobil šele v podaljšani igri, po uri in 14 minutah pa je 24-letni Južni Tirolec slavil s 7:5.

Alcaraz je v drugem nizu povedel s 3:1, nato pa je Sinner, ki bo znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP, povečal "frekvenco svojih obratov" in dobil kar pet naslednjih iger, po dveh urah in 15 minutah dolgem dvoboju pa slavil s 7:6 (5) in 6:3.

ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):

Finale:
Jannik Sinner (Ita/2) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 7:6 (5), 6:3.

Mirra Andrejeva v Linzu do pete turnirske zmage

Mirra Andrejeva | Foto: Reuters Mirra Andrejeva Foto: Reuters Prva nosilka turnirja v Avstriji Mirra Andrejeva je dosegla svojo peto turnirsko zmago. Trenutno deseta igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA je prvič slavila pred dvema letoma v Iasiju, lani je osvojila turnirja v Indian Wellsu in Dubaju, letos pa še v Adelaide.

Anastasia Potapova ostaja pri treh turnirskih zmagah. Pred štirimi leti je prvič zmagala v Istanbulu, pred tremi v Linzu, lani pa še v Cluj-Napoci. Andrejeva je v Linzu v polfinalu ugnala Romunko Gabrielo Ruse s 6:4 in 6:1, Potapova pa Hrvatico Donno Vekić s 6:4 in 6:2.

WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):

Finale:
Mira Andrejeva (Rus/1) - Anastasia Potapova (Avt) 1:6, 6:4, 6:3.
Veronika Erjavec
Sportal "Po takšnem porazu imaš občutek, da si razočaral veliko ljudi"
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
