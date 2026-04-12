Sinnerju dvoboj teniških titanov v Monte Carlu

annik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP 1000 v Monte Carlu. V finalu je bil boljši od Carlosa Alcaraza s 7:6 (5) in 6:3 in bo v ponedeljek znova zasedel prvo mesto na mednarodni jakostni lestvici. Mirra Andrejeva pa je zmagovalka turnirja WTA 500 v avstrijskem Linzu. Komaj 18-letna Rusinja je bila po slabih dveh urah v finalu boljša od rojakinje z avstrijskim potnim listom Anastasie Potapove z 1:6, 6:4 in 6:3.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters Jannik Sinner je v 17. medsebojnem obračunu proti dve leti mlajšemu Carlosu Alcarazu dosegel svojo sedmo zmago, pred današnjim obračunom na klasičnem in uveljavljenem turnirju na peščeni podlagi v kneževini pa je dobil tudi finalni dvoboj na lanskem zaključnem turnirju sezone ATP v Torinu.

Italijan je v Monte Carlu dosegel svojo 27. turnirsko zmago in tretjo letošnjo na turnirjih serije masters, pred tem je bil najboljši tudi na tovrstnih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Osmoljenec današnjega finalnega obračuna s Pirenejskega polotoka ostaja pri 26 turnirskih zmagah.

Španec je v uvodnem nizu že v drugi igri odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel z 2:0, a Italijan je sijajno odgovoril in vrnil z enako mero ter izenačil na 2:2. Do konca niza sta oba trenutno najboljša igralca na svetu imela nekaj priložnosti za brejk, a jih nista izkoristila, tako da je prvi niz epilog dobil šele v podaljšani igri, po uri in 14 minutah pa je 24-letni Južni Tirolec slavil s 7:5.

Alcaraz je v drugem nizu povedel s 3:1, nato pa je Sinner, ki bo znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP, povečal "frekvenco svojih obratov" in dobil kar pet naslednjih iger, po dveh urah in 15 minutah dolgem dvoboju pa slavil s 7:6 (5) in 6:3.

ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):



Finale:

Jannik Sinner (Ita/2) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 7:6 (5), 6:3.

Mirra Andrejeva v Linzu do pete turnirske zmage

Mirra Andrejeva Foto: Reuters Prva nosilka turnirja v Avstriji Mirra Andrejeva je dosegla svojo peto turnirsko zmago. Trenutno deseta igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA je prvič slavila pred dvema letoma v Iasiju, lani je osvojila turnirja v Indian Wellsu in Dubaju, letos pa še v Adelaide.

Anastasia Potapova ostaja pri treh turnirskih zmagah. Pred štirimi leti je prvič zmagala v Istanbulu, pred tremi v Linzu, lani pa še v Cluj-Napoci. Andrejeva je v Linzu v polfinalu ugnala Romunko Gabrielo Ruse s 6:4 in 6:1, Potapova pa Hrvatico Donno Vekić s 6:4 in 6:2.

WTA 500, Linz (1.045.421 evrov):



Finale:

Mira Andrejeva (Rus/1) - Anastasia Potapova (Avt) 1:6, 6:4, 6:3.