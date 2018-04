… leta 2007 so na zasedanju predstavnikov avstrijske hokejske lige EBEL na Bledu ljubljanski klub Zavarovalnica Maribor Olimpija soglasno sprejeli kot polnopravnega člana lige. Od sezone2007/08 sta tako v razširjenem avstrijskem prvenstvu tekmovala dva kluba. Že sezono pred Olimpijo se je tekmovanju pridružil Acroni Jesenice.

Za zmaje je bila prav uvodna sezona rezultatsko najboljša, saj so se uvrstili v finale. Tam so se odlično zoperstavili favoriziranemu Salzburgu, a naredili administrativno napako in Avstrijcem olajšali pot do naslova prvaka.

Deset let pozneje je iz Avstrije prišla informacija, da vodstvo lige EBEL v prihodnji sezoni na Olimpijo ne računa več. V tekmovanje se bo namreč vrnil Medveščak, liga pa se ne bo širila. Ljubljanski klub je avstrijski zapis presenetil, zahtevali so pojasnilo in dejali, da vodstvo lige EBEL nima pristojnosti, da bi klub samo poslalo v Alpsko ligo, kot so še zapisali severni sosedi.

Zgodilo se je še …

Leta 1960 so hokejisti Montreala petič zapored osvojili Stanleyjev pokal za najboljše moštvo v Ligi NHL.

Leta 1968 so v Madison Square Gardnu odigrali prvo tekmo lige NBA, New York Knicks so premagali Clipperse.

Leta 1998 je nekdanji slovenski košarkar Primož Brezec kot eden od največjih talentov slovenske košarke pri 18 letih podpisal za Union Olimpijo. Leta 2007 ga je kot 27. na naboru lige NBA izbrala Indiana, a več možnosti za dokazovanje je pozneje dobil pri Charlotte Bobcats.

Leta 2000 je v 82. letu starosti umrla legenda nogometnega kluba Middlesbrough Wilfred James Mannion, ki je za omenjeni kolektiv odigral več kot 350 tekem in zabil več kot 100 golov. Odigral je tudi 26 tekem za Anglijo in se enajstkrat vpisal med strelce.

Leta 2007 je nekdanji nogometaš Milenko Ačimovič zabil prvenec za dunajsko Austrio v avstrijskem prvenstvu. Med strelce se je vpisal pri gostujočem porazu proti Mattersburgu z 1:3.

Rodili so se:

1942 – nekdanji atlet Sovjetske zveze Valeriy Brumel

1952 – nekdanji irski nogometaš Mickey O'Sullivan

1965 – nekdanji atlet Borut Bilač

1966 – nekdanji švedski smučarski skakalec Jan Boklöv

1966 – nekdanji ameriški igralec bejzbola Greg Maddux

1967 – nekdanji italijanski nogometaš Nicola Berti

1967 – pokojni kanadski hokejist Steve Chiasson

1971 – pokojni kolumbijski nogometaš Miguel Calero

1973 – nekdanji nemški rokometaš Christian Ramota

1973 – nekdanji argentinski nogometaš Roberto Ayala

1979 – turški košarkar Kerem Tunçeri

1983 – škotski nogometaš James McFadden

1987 – kenijski tekač na dolge proge Wilson Kiprop

1988 – španski teniški igralec Roberto Bautista Agut

1992 – danski nogometaš Frederik Sørensen