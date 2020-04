Leta 2005 so hokejisti Acroni Jesenic postali državni prvaki v hokeju na ledu. V četrti finalni tekmi so v gosteh v prepolni dvorani pod Rožnikom premagali ZM Olimpijo z 2:1. Ljubljančane je v 24. minuti v vodstvo popeljal Bojan Zajc, a je Jan Goličič sedem minut pozneje izenačil na 1:1. Zmagovalca je z zadetkom v 46. minuti odločil Aleš Krajnc.

To je bila še četrta zaporedna zmaga v finalu, z njo pa so Jeseničani prišli do tako želene državne zvezdice, prve po letu 1994. Na državni naslov so čakali kar 11 let in poskrbeli za veliko slavje na Gorenjskem.

Zgodilo se je še …

Leta 1912 … prvič je vrata odprl stadion Fenway Park v Bostonu, na katerem sta se v bejzbolski tekmi pomerili ekipi Boston Red Sox in univerze Harvard.

Leta 1959 … košarkarji Boston Celtics so v finalu lige NBA premagali Minnesota Lakers. To je bil uvodni od rekordnih osmih zaporednih naslovov v ligi NBA.

Leta 1968 … v nesreči pri Hockenheimu je umrl škotski dirkač Jim Clark. Dvakrat je bil prvak v formuli 1 (1964 in 1965), postal je tudi zmagovalec Indianapolis 500 (1965).

Leta 1971 … umrl je nizozemski konjenik Charles F. Pahud de Mortanges, ki je na olimpijskih igrah osvojil kar štiri zlate medalje (1928 in 1932).

Leta 1988 ... nekdanji angleški nogometni zvezdnik Alan Shearer (Southampton) je postal najmlajši igralec v zgodovini angleškega prvenstva, ki je v najmočnejšem tekmovanju na Otoku debitiral s tremi zadetki. Ko je dosegel hat-trick na dvoboju z Arsenalom, je bil star 17 let in 240 dni.

Leta 1993 … trofejni slovenski strokovnjak in večkratni selektor Bojan Prašnikar je postal nov trener SCT Olimpije. Zamenjal je Luča Petriča in ubranil naslov državnega prvaka.

Leta 2001 … ameriški golfist Tiger Woods je z zmago na Mastersu v Augusti postavil nov mejnik v zgodovini golfa. V manj kot 330 dnevih je osvojil vse štiri velike turnirje (Masters, British open, PGA championship, US open) in postal prvi igralec s tako imenovanim grand slamom, čeprav ne popolnim, saj turnirjev ni osvojil v istem koledarskem letu.

Leta 2008 … V 26. letu starosti je za posledicami raka umrla avstrijska teniška igralka Daniela Klemenschits. Skupaj s sestro dvojčico Sandro sestavljala najboljšo avstrijsko dvojico, ki je najvišjo uvrstitev na lestvici WTA dosegla leta 2005 (95. mesto).

Leta 2010 … slovenski boksar Dejan Zavec je ubranil naslov svetovnega prvaka po verziji IBF. V dvoboju velterske kategorije (do 66,678 kg) je v ljubljanski Hali Tivoli premagal izzivalca Argentinca Rodolfa Ezequiela Martineza.

Leta 2018 … štirikratni olimpijski prvak v biatlonu Emil Hegle Svendsen je sporočil, da se zaradi pomanjkanja motivacije poslavlja od profesionalnega športa.

Rodili so se:

1921 – nekdanji slovenski šahist Stojan Puc

1928 – nekdanji ameriški košarkar Paul Arizin

1934 – nekdanja ruska atletinja Marija Pisareva

1940 – nekdanji nemški atlet Hans-Joachim Reske

1946 – nekdanji angleški nogometaš David Webb

1957 – nekdanji španski golfist Seve Ballesteros

1969 – nekdanja nemška atletinja Linda Kisabaka

1971 – nekdanji kanadski dirkač F1 Jacques Villeneuve

1972 – nekdanji srbski košarkar Željko Rebrača

1973 - slovenski košarkarski trener Gašper Okorn

1975 – nekdanji angleški nogometaš Robbie Fowler

1978 – nekdanji portugalski nogometaš Jorge Andrade

1979 – nekdanji avstrijski alpski smučar Mario Matt

1985 – nekdanji italijanski nogometaš Antonio Nocerino

1986 - čilenski nogometaš Edson Puch

1987 - francoski nogometaš Blaise Matuidi

1988 - paragvajski nogometaš Juan Rodrigo Rojas

1991 - slovenski nogometaš Jaka Bizjak

1996 - argentinski nogometaš Giovani Lo Celso

1998 - slovenski nogometaš Leon Sever

2000 - japonska umetnostna drsalka Kaori Sakamoto