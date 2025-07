Osuplost na Zahodu: kitajsko supermoderno letalo prvič v akciji

Kitajska je veliko vložila v izgradnjo sodobnih zračnih sil in postopoma dohiteva ameriške zračne sile, ki so za zdaj še vedno neizpodbitno na prvem mestu. Ključni del sestavljanke v kitajskih prizadevanjih je lovsko letalo J-35A, ki spada med t. i. nevidna letala, tj. radarsko nezaznavna leta.

Novi posnetki na družbenih omrežjih kažejo, da je letalo že v dejavni uporabi, piše ameriški medij Newsweek. Vendar pa pristnost posnetka še ni bila neodvisno potrjena.

Videoposnetek J-35A:

Chinese J-16D electronic warfare jets, along with J-20 and J-35A stealth fighters, were spotted flying in formation over Beijing. pic.twitter.com/afMn0kvjGX