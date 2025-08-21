Predsednik Xiaomija: prihod v Evropo leta 2027, prvega so v Nemčiji že registrirali

Kitajski Xiaomi, ki se je iz elektronske industrije uspešno prebil tudi na avtomobilski trg, bo v Evropo s prvim modelom prišel čez dve leti.

Xiaomi je svoj prvi avtomobil SU7 izdelal leta 2023 in takrat napovedal, da želi postati eden petih največjih proizvajalcev na svetu. Sprejem prvega avtomobila na kitajskem trgu je bil nepričakovano odličen in to je vplivalo tudi na hitro rast prodaje, ki za zdaj še ni usklajena s proizvodnimi kapacitetami podjetja. Medtem so izdelali še drugi model YU7 in samo v zadnjem četrtletju dobavili več kot 80 tisoč avtomobilov. Prihodki so presegli dve milijardi evrov, a glede na začetno investicijo v avtomobilski posel je poslovni rezultat še vedno negativen.

William Lu, predsednik Xiaomija, je ob predstavitvi poslovnih rezultatov odgovarjal na vprašanje, kdaj nameravajo začeti prodajo v Evropi. Po njegovih besedah se bo to zgodilo leta 2027. Enega izmed YU7 so medtem že registrirali v Nemčiji, in sicer za testne namene. Podrobnejši potek preboja v Evropo še ni znan. Lu je poudaril, da so trenutno še v postopku raziskave trga in priprave ustrezne strategije.

Pri Xiaomiju so domnevno v 18 urah dobili več kot 200 tisoč rezervacij za model YU7. Na kritike glede dolgih dobavnih rokov je Lu pripomnil, da ima tudi konkurenca dobre avtomobile. Izpostavil je xpenga G7, li auto i8 in teslo model Y.

Kakšne bodo cene xiaomijev v Evropi, še ni znano. Prav gotovo bodo občutno višje kot na Kitajskem. Tako SU7 kot YU7 sodita med tehnološko najbolj opremljene in zmogljive avtomobile. SU7 ima moč krepko prek 600 "konjev", oba z YU7 pa sta na voljo s pogonom na sprednji kolesi in vsa štiri kolesa, prav tako tudi z različnimi kapacitetami baterije.