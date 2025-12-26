Ena najboljših slovenskih tekačic na smučeh vseh časov, Eva Urevc, je tik pred vstopom v leto 2026 sporočila, da končuje svojo športno pot. "Dala sem si še zadnjo možnost, da vidim, če sem sposobna priti na tisto raven, na kateri sem bila včasih. A žal nista sodelovala ne glava in ne telo," je v pogovoru za Smučarsko zvezo Slovenije povedala 30-letna Gorjanka, ki je vrhunec kariere doživela na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu leta 2021.

Eva Urevc je leta 2021 na svetovnem nordijskem prvenstvu v Oberstdorfu skušaj z Anamarijo Lampič v ekipnem šprintu osvojila bronasto kolajno. Njena kolegica je pred tremi leti prestopila v biatlonske vode, tudi Gorjanka pa se je v biatlonu preizkusila pred leti, a se nato vrnila v smučarski tek. Leta 2022 je nastopila tudi na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, letos pa je na tekmah svetovnega pokala nismo videli.

"Odločila sem se, da zaključim kariero. Že nekaj časa sem čutila kot, da si želim zaključiti, a sem želela vztrajati. Dala sem si še zadnjo možnost, da vidim, če sem sposobna priti na tisto raven, na kateri sem bila včasih. A žal nista sodelovala ne glava in ne telo. Nisem prišla do tiste točke, do katere sem si želela. Prevečkrat sem šla že z glavo skozi zid, zdaj pa sem si rekla, da je tega dovolj. Ta odločitev ni bila nenadna, bila je premišljena. Ni mi žal niti sekunde treninga, ki sem ga vložila v tem poletju. Poizkusila sem, videla sem, da ne gre. Tudi telo mi je to sporočalo," je svojo odločitev pojasnila v pogovoru za Smučarsko zvezo Slovenije.

