Pirova zmaga ali prevlada razuma? Odzivi na avtomobilske smernice po letu 2035

Ena najpomebnejših novic zadnjega tedna je bil predlog Evropske komisije, s katerim predlagajo spremembo zapovedanega zmanjševanja izpustov CO2 pri novih avtomobilih po letu 2035. Namesto 100 so predlagali 90-odstotno zmanjševanje izpustov CO2 (v primerjavi z letom 2021).

Če bodo ta predlog potrdili v Evropskem parlamentu, bi tudi po letu 2035 proizvajalci v manjši meri še lahko prodajali avtomobile s klasičnimi motorji. Na mestu je seveda vprašanje, ali je to zadnje popuščanje s strani Evropske komisije pod vplivom evropskih avtomobilskih lobijev, ali pa lahko v naslednjem desetletju pričakujemo še dodatno zniževanje zahtev.

Volkswagnov koncept električnega mestnega avtomobila Foto: Reuters

“Prihodnost v razredu mestnih in majhnih avtomobilov je električna,” je bil v pogovoru za nemški Auto Motor und Sport jasen Thomas Schäfer, izvršni direktor Volkswagna.

Po njegovih besedah v luči zmanjševanja izpustov v avtomobile, kot so volkswagen polo in njegovi manjši bratje, nima več smisla vgrajevati klasičnih pogonov. Novi modeli kot bodo pri volkswagnu ID.polo, ID.cross in ID.1 (koncept ID.every1) bodo imeli izključno električne pogone. Enako velja tudi za neposredno konkurenco, na primer “novomeški” renault twingo.

Stella Li, direktorica BYD v Evropi Foto: BYD

Popuščanje meje s 100 na 90 odstotkov zniževanja izpustov CO2 za zdaj ne pomeni bistvenih razlik. Analitiki predlog ocenjujejo kot pirovo zmago tistih, ki so želeli tako prilagoditev. Nekaj več manevrskega prostora so evropski proizvajalci avtomobilov sicer dobili, toda v prihodnjih letih bodo kljub temu morali hitro povečevati svoj delež električnih avtomobilov.

Ker se pri tem kljub omilitvi predpisov (če bo predlog s strani Evropskega parlamenta sprejet, kar tudi ni povsem stoodstotno) v dinamiki trga ne bo spremenilo nič drastičnega, je to dobra novica za kupce. Ker bo konkurence več in bodo imeli vsi velik motiv, da prodajo električna vozila, lahko to pomeni le več ugodnosti in nižje cene na trgu. V zadnjih letih smo tudi v Sloveniji že videli konkretne primere, ko je prilagoditev cene avtomobila močno pospešilo njegovo prodajo.

“Evropska unija potiska Zeleni paket naprej in nazaj, kar pomeni, da se tudi razvoj avtomobilskih proizvajalcev premika naprej in nazaj. Kako naj bo torej evropska industrija konkurenčna nam, ki ves čas trdno verjamemo le eni smeri in to je elektrifikacija,” je v Londonu na srečanju z mediji dejala Stella Li, predsednica BYD v Evropi.

Največji kitajski proizvajalec ostaja zvest izključno električnim avtomobilom in priključnim hibridom. Po mnenju Li bi potrditev predloga Evropske komisije evropski avtomobilski industriji prej škodila kot koristila.

Podobno se je odzval tudi Martin Lohscheller, izvršni direktor Polestara, Geelyjeve (Volvove) izključno električne avtomobilske znamke.

Deset let se v avtomobilskem svetu sicer ne zdi veliko, a če primerjamo obdobje 2015-2025, lahko pri spremembi industrije vidimo takrat še nesluten razmah. Leta 2015 je imela na primer Tesla šele en avtomobil (prav tega leta so razkrili svoj drugi model X) in letno prodajo prvič več kot 50 tisoč avtomobilov. Zdaj kot eden vodilnih proizvajalcev električnih avtomobilov (ob kitajskem BYD) letno prodajo skoraj 1,8 milijona novih avtomobilov (podatek za leto 2024). Pred desetletjem tudi še nihče ni mogel predvideti tako hitrega zatona tehnologije dizelskih motorjev.

Električni renault twingo iz tovarne Revoz v Novem mestu. Foto: Gregor Pavšič

Kaj prinaša predlog sprememb?

Predlog predvideva tudi spodbujanje največ 4,2 metra dolgih električnih avtomobilov, ki bi bili izdelani v Evropi. Zanj bi pri izračunu izpusta CO2 veljal faktor 1,3 - pri treh prodanih bi izračun delali na osnovi skoraj štirih (3,9) prodanih novih avtomobilov. Oziroma povedano drugače - na vsake tri prodane bi jim uradniki enega statistično podarili.

Čeprav marsikatera podrobnost še ni znana, bi omilitev predpisov prinesla proizvajalcem več časa za postopen prehod na električna vozila.

Podaljšalo bi se obdobje, v katerem bi lahko prodajali tudi hibride in priključne hibride, pa tudi avtomobile z neelektrificiranimi bencinskimi motorji.

Evropa želi loviti tudi zaostanek pri proizvodni učinkovitosti in nizkih cestah v primerjavi s kitajskimi tekmeci. Bruselj je uvedel zaščitne ukrepe in kitajske proizvajalce obremenil z dodatnimi carinami za električna vozila, toda ti so nato pospešili z izvozom priiključnih hibridov in tudi klasičnih bencinsko gnanih SUV-jev.

Že prihodnje leto bodo Kitajci v Evropi odprli tudi prvo namensko grajeno tovarno za proizvodnjo avtomobilov.

Le dve evropski državi nad mejo 50 odstotkov novih električnih avtomobilov

Danes je delež električnih avtomobilov v celi Evropi pri 18, v državah EU pa pri 16 odstotkih celotnega trga novih avtomobilov. Le dve državi (Norveška, Danska) sta že presegli 50-odstotni tržni delež električnih pogonov.

Razlike pri preboju so med državami in regijami izjemno velike. Slovenija je letos s podvojeno prodajo ta delež potisnila krepko prek deset odstotkov.

Tesla model S je bil eden najbolj vplivnih avtomobilov zadnjega desetletja. Foto: Gregor Pavšič

Deset let razvoja v avtomobilskem svetu ni malo

Kakšen delež bi lahko v Evropi električni avtomobili (na trgu novih avtomobilov) dosegli do leta 2035, je za zdaj predvsem ugibanje. Veliko bo odvisno od razvoja infrastrukture in konkurenčne ponudbe avtomobilov, kakršne pri mnogih znamkah trenutno še ni. Kdor nudi dober avtomobil za primerno ceno, se nad prodajnimi številkami že danes ne pritožuje.

Predpogoj za uspešno prodajo pa so danes predvsem subvencije, ki sicer posredno prav tako omogočajo, da proizvajalcem ni treba dodatno zniževati cen. Subvencijo zato lahko ocenjujemo tudi kot ukrep, ki v večji meri pomaga proizvajalcem in trgovcem kot končnim kupcem. Brez subvencij bi namreč morali ceno znižati na račun lastnih dobičkov ali pa se sprijazniti s toliko višjimi kaznimi iz Bruslja.

Do predlog Evropske komisije delno zadržani celo pri ACEA

Zakonodajni predlogi Evropske komisije po mnenju avtomobilske industrije prinašajo pomemben premik k večji prožnosti in tehnološki nevtralnosti pri zelenem prehodu. Kot je poudarila generalna direktorica Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) Sigrid de Vries, gre za bistveno spremembo v primerjavi z obstoječo zakonodajo, vendar opozarja, da bodo odločilne podrobnosti.

V ACEA menijo, da sveženj za zdaj ne vsebuje dovolj odločnih ukrepov za podporo prehodu v naslednjih letih. Brez hitrih odločitev o prožnostih za cilje do leta 2030 za osebna in dostavna vozila bi lahko ukrepi, načrtovani za leto 2035, imeli omejen učinek.

Združenje obenem opozarja, da bi strogi pogoji, vezani na posamezne elemente svežnja, lahko škodovali tehnološki odprtosti in konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije. Posebej izpostavljajo zahteve “izdelano v EU” ter predlagani sistem kompenzacije emisij, ki po njihovem mnenju zahtevata dodatno presojo.

Trenutni predlog namreč predvideva, da bi morebitnih 10 odstotkov izpustov CO2 morali proizvajalci kompenzirati skozi druge vire.

